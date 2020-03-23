Древний целебный напиток

В Усть-Каменогорске рассказали об уникальных свойствах древнейшего напитка – кумыса.

Областная детско-юношеская библиотека провела экомаршрут под названием «Қымыз – дертке дауа, жанға шипа. Кумысотерапия – путь к долголетию». Мероприятие прошло по «карте» памяти, а главным объектом внимания стал уникальный древнейший напиток, известный во всем мире под названием кумыс.

– Этот целебный напиток научились готовить наши предки, ведя кочевой образ жизни, более пяти с половиной тысяч лет назад и много столетий хранили в тайне рецепт его приготовления, – отметили организаторы мероприятия.

С предметами быта и домашней утвари, которые использовали для приготовления кумыса, ознакомили собравшихся сотрудники Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Многие из них вызвали неподдельный интерес у участников экомаршрута. К примеру, саба, көнек и торсық были изготовлены мастерами более ста лет назад вручную из кожи. Мероприятие сопровождалось церемонией дегустации напитка, которую провели со всеми необходимыми атрибутами – девушки в нарядных национальных костюмах угостили всех желающих кумысом в деревянных тостаганах.

В режиме онлайн-конференции к экомаршруту присоединились участники из села Кос-Агаш (Республика Алтай). Представители казахской диаспоры рассказали об особенностях приготовления напитка в своем регионе, этапах производства и способах реализации продукта.

Была раскрыта и тема «напитка батыров» в исторических источниках, а особое внимание уделили разговору о целебных свойствах и удивительных случаях исцеления от болезней кумысолечением. Одной из тем обсуждения стало и развитие производства кумыса в современных реалиях не только на казахстанском, но и на зарубежном рынке.

Организаторы отметили, что помимо создания международной диалоговой площадки по обмену мнениями они надеются через такое знакомство с культурой и бытом казахского народа приобщить молодое поколение к народным обычаям.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук