До встречи в онлайн

Восточноказахстанцам рекомендуют провести время с пользой, потратив гигабайты Интернета на культурный досуг.

Сотрудники Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки (ВКОДЮБ) предлагают читателям интересно провести время находясь дома. Занятие по душе здесь найдут как дети, так и взрослые. Для любителей чтения представлен огромный выбор электронных книг, для тех, кто изучает историю малой родины, – увлекательные факты по краеведению. Для младшей аудитории – спектакли теневого театра по произведениям известных детских писателей, а также уроки рукоделия и мастер-классы.

Второго апреля, в Международный день детской книги, для ребят запустили небольшие видеоролики с поздравлениями и презентацией книг, с которыми можно ознакомиться на сайте.

Стартуют онлайн-неделя детской и юношеской книги и онлайн-неделя науки, посвященная 1150-летию ученого, философа аль-Фараби.

– В рамках этих мероприятий все центры библиотеки готовят головоломки, различные упражнения. К примеру, отдел краеведения проведет диктант «Жасыл дала», который подразумевает серию заданий по содержанию книги Бориса Щербакова «Звездная степь Жидебая», – рассказала руководитель центра краеведения ВКОДЮБ Жанар Серикпаева. – В этом произведении автор подробно описывает флору и фауну местности Жидебай – родины Абая Кунанбайулы. Любознательные читатели совершат удивительные открытия и пополнят свои знания об окружающем мире.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудники подготовили небольшие тесты по произведениям нашего земляка Касыма Кайсенова.

В рубрике «Алтай глазами художников» можно познакомиться с интересными фактами о жизни и творчестве мастеров кисти нашей области.

В социальной сети «Фейсбук» регулярно ведется рубрика «Шығыс жауhарлары», где рекомендуются к прочтению произведения восточноказахстанских авторов с кратким анализом.

Также посетители страничек библиотеки в социальных сетях могут изучать английский не выходя из дома. Курсы ведутся по двум направлениям: для тех, кто уже посещал занятия, и для новичков.

Сотрудники ВКОДЮБ приглашают всех желающих посетить библиотеку по электронному адресу: vkolibrary.kz и провести время с пользой.

Татьяна Кравченко