Доступно о сложном

Презентация новой книги Шакерхана Азмухамбетова состоялась в ВКГУ им. С. Аманжолова.

Шакерхан Азмухамбетов – журналист и писатель, является автором книг «Соколиная судьба», «Үкілі найза ұстанған үш бәйжігіт», «Я таким вижу мир». Очередной его труд «Ислам: взгляд изнутри и извне» отличается от предыдущих. В нём он анализирует более 20 работ восточных и западных немусульманских авторов об исламе и его взаимосвязях с другими религиями. Больше нет необходимости изучать все эти произведения по отдельности – самая важная и полезная информация об этой религии собрана в одном издании.

– Нас воспитывали набожные родители. Они говорили: «Учись, работай в соответствии с требованиями своего времени, но Аллаха не забывай!». Это напутствие всегда было в глубине моей души, – поделился Шакерхан Азмухамбетов. – Со временем стали появляться литература о религии, переводы Корана на русский, казахский языки. Собирал все это, впитывал в себя, но не с целью написать книгу, а для того, чтобы понять, во что мы верим.

По словам автора, он сожалеет лишь об одном, что в свое время не занимался изучением иностранных языков. Ведь сейчас есть столько источников о религии на английском, французском.

– Листаешь книгу Шакерхана Азмухамбетова, понимаешь, как ёмко и точно он ее назвал. Это взгляд людей разных национальностей и разных веков на ислам. Автор сумел не просто пропустить все через себя, он представил личное мнение и дал возможность читателям сформировать свою позицию, – отметил редактор книги, член Союза журналистов РК Геннадий Пуссеп. – Книгу нужно перевести на казахский язык. Она должна быть в каждой библиотеке нашей области.

Свое мнение об этом издании озвучил и ректор ВКГУ им.

С. Аманжолова Мухтар Толеген.

– Эта книга об исламе, написанная в публицистическом жанре, является первой в Восточном Казахстане. Думаю, что она будет интересна студентам, государственным служащим и людям, неравнодушным к вопросам духовного развития, – отметил Мухтар Толеген.

С этой мыслью соглашается уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай. По его словам, рассказать об исламе, сравнивая взгляды авторов Востока и Запада, не так легко. Тем более в нынешнее время, когда немало людей, искажающих истину, думают о своей выгоде.

Отметим, Шакерхан Азмухамбетов сообщил, что в скором времени будет издано продолжение.

Гульжан Естаева