Достойные награды

Пограничников запаса из Зайсанского района наградили медалью «За вклад в обеспечение национальной безопасности».

Высокой награды были удостоены пенсионеры-пограничники войсковой части 2017: старший прапорщик запаса Ербол Шенгелбаев и старший сержант запаса Татьяна Винокурова.

Ербол Шенгелбаев с 2005 года возглавляет Совет ветеранов пограничного отряда, а Татьяна Винокурова, несмотря на то, что вышла на пенсию, продолжает участвовать в творческой деятельности войсковой части и помогать молодым пограничникам. По словам сослуживцев, они отдали долгие годы пограничной службе, всегда активно принимали участие в общественной жизни части и отличались неутомимым трудолюбием.

Командир части подполковник Кожахмет Дангулбеков в торжественной обстановке вручил медали и выразил свои искренние пожелания награжденным.

– Благодарю руководство и свой коллектив. Для меня очень дороги те годы, в которые я работала в государственной пограничной охране. Горжусь тем, что служила на благо своей родины Республики Казахстан, и родного Зайсанского района в частности, – поделилась Татьяна Винокурова.

Ания Есмухамет

Зайсанский район