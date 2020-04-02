Достоверно о важном

В связи с введением дополнительных ограничений в Усть-Каменогорске и Семее у горожан появилась масса вопросов. Представляем читателям ответы на наиболее популярные.

Кто, когда и как будет выдавать пропуски на передвижение?

Жители многоквартирных домов городов Усть-Каменогорск и Семей получают пропуск в кооперативах собственников квартир (КСК), кондоминиумах (КДМ). Жители частных домов в Усть-Каменогорске получают пропуск в Комитетах местного самоуправления (КМС).

Для жителей Семея организована работа 50 передвижных пунктов раздачи пропусков.

График работы КСК, КДМ, КМС – со 2 апреля 2020 года ежедневно с 8.00 до 24.00 часов, без выходных.

При наличии личного автомобиля необходимо при получении пропуска предъявить техпаспорт автотранспорта для выдачи соответствующего вида пропуска (белого либо зеленого цвета) в соответствии с государственным номером.

Как узнать, к какому КСК, КДМ, КМС относится мой дом в Усть-камено-горске?

В городе Усть-Каменогорске узнать, к какому органу управления относится ваш дом и его адрес, можно на сайте kdmyk.kz.

ФИЛИАЛ 1 – территория микрорайона КШТ, микрорайона Левый берег, пос. Ульбинский, пос. им.

А. Куленова, пос. Жыланды, 16, 19, 20 микрорайонов. Расположен по адресу: пр. К. Сатпаева, 14/1–84. Контактные телефоны: 21-65-96,

52-50-76, факс 61-28-13.

ФИЛИАЛ 2 -– территория от ж. д.

моста до УКГЭС, в пределах микрорайонов Промбаза, Лесозавод, Аблакетка, а также село Басово и ул. Левобережная, находящаяся на левом берегу реки Иртыш. Расположен по адресу: ул. Челюскина, 17/1. Контактные телефоны: 60-94-81, 71-07-15, факс 60-98-04.

ФИЛИАЛ 3 — территория в границах ул. Кабанбай батыра (нечетная сторона с № 41 по № 125), ул. им. А. Протозанова (с № 43 по № 145), набережная им. Славского, ул. Пермитина, ул. Казахстан (с № 3 по № 72), ул. К. Кайсенова, ул. Тохтарова, ул. К. Либкнехта, пр. Ауэзова, ул. Крылова, ул. Лихарева, ул. Чехова (с № 2 по № 74), ул. С. Нурмагамбетова, ул. М. Горького, ул. Бейбітшілік (с № 25 по № 54). Расположен по адресу: ул. Чехова, 68. Контакт-

ные телефоны: 24-57-53, факс

26-94-50.

ФИЛИАЛ 4 — территория Октябрьский район – ул. Протозанова (с № 1 по № 41), ул. Кабанбай батыра (№ 13, 15, 17), ул. Казахстан (с № 67 по № 101), ул. Л. Толстого, ул. Новаторов, ул. Новая, ул. Степная, ул. Туркестанская; микрорайон Северный – ул. Чехова, ул. Бейбітшілік, ул. Невская, ул. 2-я Невская, ул. 3-я Невская, ул. Первомайская; микрорайон Пристань – ул. Вторая, ул. Третья, ул. Декабристов, ул. Четвертая, ул. Временная, ул. Кожедуба, пер. Почтовый, пос. Красина, пос. Шмелев Лог. Расположен по адресу: ул. Бурова, 24. Контактные телефоны: 78-96-24, факс 26-40-96.

ФИЛИАЛ 5 — территория пос. Новая Гавань, пос. Новая Согра, микрорайон Карабах, пос. Радужный, пос. Овечий ключ, Станция Коршуново. Расположен по адресу: ул. Менделеева, 4. Контактные телефоны: 62-18-70, факс 62-18-70.

ФИЛИАЛ 7 — территория от Дворца спорта до Востокмашзавода, четная сторона пр. Н. Назарбаева, Бражий ручей, ОАО «Казцинк», ОАО «УК УМЗ», Стройплощадка, Заульбинка, Тополиная роща, Комендантка, Квартал. Расположен по адресу: ул. Добролюбова, 25. Контактные телефоны: 77-29-11, факс 77-46-43.

ФИЛИАЛ 8 — территория ул. Астана, ул. Ә. Қашаубаева, ул. Потанина, ул. Амурская, ул. 1-я Набережная,

ул. Асар, ул. Виноградова (четная сторона), ул. 30-й Гвардейской дивизии, ул. Серикбаева, микрорайон Студгородок, пр. Н. Назарбаева (нечетная сторона до № 35/2), ул. Виноградова (нечетная сторона), проспект Н. Назарбаева (нечетная сторона), ул. Пограничная, пос. Октябрьский. Расположен по адресу: бульвар Гагарина, 20. Контактные телефоны: 77-66-64.

ФИЛИАЛ 9 — территория районов Нефтебазы, ст. Защита, четная сторона пр. Н. Назарбаева от Машиностроительного завода, ул. Бажова от Мебельного комбината до трамвайного поворота на ст. Защита. Расположен по адресу: ул. Октябрьская, 123.

ФИЛИАЛ 10 — территория ул. Пограничная, пр. Н. Назарбаева (нечетная сторона с № 177 по № 351), от Бражьего ручья до трамвайной линии по ул. Деповский (нечетная сторона с № 111 и с № 82 четная сторона), ул. Бажова (от № 287 нечетная сторона), № 362 четная сторона до выезда из города микрорайона Аэропорт, микрорайонов Аэропорт, Кирзавод, Прохладная. Расположен по адресу: ул. Бажова, 546. Контактные телефоны: 51-67-89, факс 77-80-84.

ФИЛИАЛ 11 — территория с. Новоявленка, 28-й жилой район, пос. Меновное, Ново-Ахмирово, Старо-Ахмирово, Прудхоз, 22-й жилой район, 23-й жилой район, с. Ново-Троицкое, с. Самсоновка, 50 садоводческих обществ. Расположен по адресу: пос. Меновное, ул. М. Горького, 11а. Контактные телефоны: 57-41-79, факс 78-61-89.

Если люди живут на съемной квартире, а прописаны по другому адресу, смогут ли они получить пропуска?

Да, вы можете получить пропуск независимо от места прописки. Пропуск выдается на 1 квартиру/дом в кооперативах собственников квартир (КСК), кондоминиумах (КДМ).

График работы КСК — со 2 апреля 2020 года ежедневно с 8.00 до 24.00 часов, без выходных.

Как будет проходить дистанционное обучение в сельских округах, где интернета нет или он с низкой скоростью?

В области на сегодняшний день около 6 тысяч семей не имеют интернета. Для данных семей прорабатывается вопрос приобретения роутеров WiFi для временного пользования.

Дети, проживающие в населенных пунктах, где нет интернета

или интернет с низкой скоростью, будут дистанционно обучаться с помощью телеканалов «Ел Арна», «Балапан».

Расписание телеуроков, утвержденное Министерством образования и науки, будет доведено дополнительно.

Если машиной можно пользоваться по четным дням, а пропуском по нечетным, могу я выходить каждый день?

С 6 апреля вводится ограничение на движение личного транспорта. С понедельника по пятницу по четным числам месяца разрешается передвижение автомобилей с номерами, оканчивающимися на четные цифры, включая 0; по нечетным числам месяца – с нечетной цифрой в конце номера.

При получении пропуска необходимо предъявить техпаспорт автомобиля. В соответствии с последней цифрой номера будет выдан пропуск для четных или нечетных дней. Таким образом, пропуск будет соответствовать последней цифре госномера автомобиля.

Какие предприятия будут работать? Можно увидеть список?

Согласно Постановлению «О введении ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории области» установлен перечень объектов, по которым требуется приостановить деятельность. В их число включены крупные торговые объекты, торгово-развлекательные центры, торговые дома, центры семейного отдыха, универсальные и непродовольственные рынки, автомойки, станции технического обслуживания, расположенные в зданиях данных объектов, за исключением продовольственных отделов; объекты общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, столовые, донерные, бары); ночные клубы, бары, кальянные; образовательные центры, кружки, арт-клубы, места детского досуга, детские сады всех форм собственности; развлекательные объекты (интернет-клубы, букмекерские, бильярдные, караоке, квесты, антикафе, боулинг- центры); спортивные объекты всех форм собственности; объекты сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, СПА, массажные центры, бани, сауны); кинотеатры и театры; автосалоны, авторынки, салоны продажи автозапчастей. Все остальные предприятия продолжают работу в штатном режиме с усилением санитарно-эпидемиологических мер.

За что возможно наложение штрафа и в каких размерах?

Невыполнение мер и временных ограничений (ст. 476 КОАП РК) – штраф 10 МРП или арест до 15 суток;

Неповиновение представителям власти (ст. 379 УК РК) – штраф 2000. МРП или до 2 лет лишения свободы;

Неповиновение требованиям полиции (ст. 667 КОАП РК) – штраф до 40 МРП или арест до 10 суток);

Невыполнение предписания органов санэпиднадзора (ст. 462 КОАП РК) – штраф до 500 МРП;

Нарушение санитарных правил и гигиенических норм (ст. 425 КОАП РК) – штраф до 5 млн тенге;

Нарушение санитарных правил и гигиенических норм, повлекшее смерть (ст. 304 УК РК) – штраф 2000. МРП или лишение свободы до 10 лет;

Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное в условиях чрезвычайного положения (ч. 4 ст. 274 УК РК) – ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.