Доставят все необходимое

В условиях действующих ограничительных мер особую роль играет своевременная и качественная доставка на дом продуктов и предметов первой необходимости.

Устькаменогорцы активно пользуются услугами сервиса Дукен.кз, осуществляющего доставку товаров по городу.

– Начинали работу в 2017 году с сотрудничества с оптовым рынком на улице Мызы, затем – с супермаркетами «Арзан», «Гастроном на 45-й», «Волна», «Колос», «Самал», «Бастау», – сообщил руководитель службы доставки Дукен.кз Бауыржан Жампеисов. – Сейчас на стадии подписания договоры с кондитерскими, компанией «Эмиль», сетью магазинов «Вкус Маркет». Изначально нашими клиентами были одиноко проживающие пенсионеры, мамы с маленькими детьми, офисные работники, строители – все, кто предпочитал делать заказ онлайн или по телефону и получать продукцию на дом. В сложившихся условиях наша фирма стала особенно востребована, мы осуществляем доставку продуктов и предметов первой необходимости для всех желающих, причем для пенсионеров старше 70 лет и инвалидов 1, 2 и 3 групп – бесплатно.

Оформить заявку можно на сайте Дукен.кз либо позвонив по телефонам: 8 775 344 40 77, 8 705 508 64 04 или в единую службу 109 и озвучить список необходимого.

– Мы оперативно комплектуем заказ и доставляем продукцию без накрутки стоимости, то есть по чеку супермаркета, – отметил Бауыржан Жампеисов. – С 6 апреля к нам обратилось более 200 представителей социально уязвимых слоев населения, а также поступило свыше 500 коммерческих заказов. В день это примерно 40 обращений.

В числе обратившихся в службу доставки немало людей пожилого возраста. Для них эта услуга особенно актуальна. По словам пенсионеров, такой подход выручает. Ветеранам также помогают неправительственные организации, которые буквально взяли шефство над ними и системно вручают продуктовые наборы фронтовикам и труженикам тыла.

Так, представители ОЮЛ «Гражданский альянс ВКО» во главе с руководителем Олегом Чернышовым только за один день навестили более десяти одиноко проживающих пенсионеров. Общественники подчеркивают, что для этих людей также важна моральная поддержка, внимание.

– Представители старшего поколения – сильные духом люди, которые преодолели немало тягот, – говорит лидер молодежного общественного объединения «Улагат» Аяужан Ашимова. – Они с благодарностью принимают помощь, в сложившихся условиях не отчаиваются, потому что понимают – все ограничительные меры временные.

Директор общественного фонда «Антарес А» Виктор Дак уверен, что руку помощи нуждающимся может протянуть каждый. Сейчас важно позаботиться о старшем поколении.

– Благодарю за помощь, – говорит ветеран Алексей Федоров. – В это непростое время мы, ветераны, сейчас буквально отрезаны от мира. Пандемия особенно беспощадна к людям нашего возраста. Нужно сидеть дома, пока опасность не минует. Руководство области не оставило нас предоставленными самим себе, что вызывает горячую благодарность. Неравнодушные люди проявляют заботу, и мы это чувствуем. Спасибо всем!

Ева Ким

Аяужан Ашимова