Досрочное серебро

Четырехкратный победитель первенства страны среди женских команд Национальной лиги волейбольный клуб «Алтай» досрочно стал серебряным призером чемпионата РК по волейболу.

Произошло это вовсе не из-за проигрыша команды в плей-офф, а по причине досрочного закрытия чемпионата.

Золотые медали получили игроки «Жетысу» из Талдыкоргана, с которыми наша команда должна была встретиться в финале.

Набрав 62 очка, «Алтай» занял вторую ступень пьедестала. Бронзовым призером стал «Иртыш-Казхром» из Павлодара.

Закрытие сезона 2019/2020 прокомментировала блокирующая «Алтая» Кристина Аниконова.

– Как вы отнеслись к такому завершению чемпионата?

– Закончился спортивный год неожиданно. Сезон прошел необычно, интересно и тяжело. Было несколько изменений в составе. Когда меняются тренеры, игроки, это влияет на исход игры. Мы не удовлетворены результатом, все стали заложниками сложившейся ситуации с коронавирусом. В следующем сезоне будем добиваться первого места и достигать поставленных целей.

– Чем сейчас занимаются игроки «Алтая»?

– Команда находится в отпуске. Закрыты все спортивные комплексы, но домашние тренировки никто не отменял. Всегда можно работать дома, чтобы не терять форму.

Кристина Аниконова стала обладателем личной награды «Лучшая блокирующая». Собственно большинство номинаций достались именно игрокам «Алтая». Лучшей диагональной стала Кристина Белова, титул «Лучшая нападающая» завоевала Сана Анаркулова и лучшим либеро по итогам чемпионата стала Татьяна Фендрикова.

Камила Ботагамитова