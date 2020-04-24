Дорожные хлопоты

В этом году в рамках реализации Дорожной карты занятости на средний ремонт улиц в Семее выделен один миллиард тенге.

Как сообщил заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Нурлан Сергазинов, проведение среднего ремонта предусмотрено на 15 городских улицах. В их числе Би-Боранбая, Строительная, Карменова, Герцена, Рыскулова, Дулатова, Тукая, дорога в районе СВА № 17 и подъездная дорога к инфекционной больнице.

– Также был готов сметный расчёт на проведение ремонтных работ по улице Пржевальского, но, к сожалению, этот объект в Дорожную карту занятости в этом году не вошёл, – отметил Нурлан Сергазинов.

Есть и хорошая новость. Выделят необходимые средства на обустройство дорог в новом микрорайоне Карагайлы.

– На строительство внутриквартальных проездов в этом микрорайоне из областного бюджета поступило 500 тысяч тенге. Но так как этих средств недостаточно, дополнительно выделят ещё более двух миллиардов тенге, – отметил Нурлан Сергазинов.

Заместитель руководителя отдела также рассказал, что подрядчики исправляют дефекты на дорогах в рамках гарантийных обязательств. Технадзоры будут осуществлять контроль за дорожными работами и в этом году.

– Независимая лаборатория контролирует качество приготовления асфальтобетонной смеси, – подчеркнул Нурлан Сергазинов. – Если будут выявлены дефекты покрытия, вызванные нарушением технологии её приготовления, подрядчика обяжут устранить все недостатки.

Несколько улиц города подвергнутся серьезной реконструкции. Уже началась работа по расширению дорожного полотна на улице Бозтаева. По утверждённому проекту для городского общественного транспорта будет оборудована отдельная полоса.

– Мы убираем разделительную полосу, чтобы пассажирский транспорт мог осуществлять движение по своей полосе. Такая же работа предстоит и на улице Глинки, – подчеркнул Нурлан Сергазинов.

Всего в этом году в Семее планируется отремонтировать около 40 километров дорог.

Флора Левина

Семей