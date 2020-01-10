Дорогу малым и средним

В Послании Главы государства РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана говорится, что малый, особенно микро-,бизнес играет важную роль в социально-экономической и политической жизни страны.

Глава государства отмечает, что эффективный малый и средний бизнес является прочной основой развития города и села, и в первую очередь он обеспечивает постоянную занятость жителей, снижает безработицу.

Вместе с тем переход экономики Казахстана к рыночным отношениям и появление в ее экономике разнообразных форм малого и среднего бизнеса поставили перед обществом множество экономических, правовых и социальных проблем. От общественного признания и государственной поддержки зависит становление этой новой формы хозяйствования и эффективность ее включения в народно-хозяйственный механизм регионов и государства в целом.

В том, какие проблемы на сегодняшний день существуют у субъектов малого и среднего предпринимательства Восточного Казахстана, попытались разобраться местные бизнесмены. Они считают, что долю МСБ нужно увеличивать.

Неравные условия

Эта тема стала основной на заседании Регсовета Палаты предпринимателей ВКО, на котором обсудили проблему участия строительных компаний в государственных закупках. Речь в основном шла о неравных условиях при проведении тендеров.

Представители бизнес-сообщества ВКО рассмотрели несколько системных проблем малого бизнеса и варианты их решения. Предметом обсуждений стали условия предварительного квалификационного отбора по строительно-монтажным работам при осуществлении государственных закупок методом конкурса.

Заместитель директора Палаты предпринимателей ВКО по экономическим вопросам Кайрат Мамырбаев напомнил участникам заседания о том, что с 1 сентября 2019 года государственные закупки в сфере строительства осуществляются только по конкурсу с предварительным квалификационным отбором (ПКО). К потенциальным поставщикам, участвующим в закупках вышеуказанным способом, предъявляются квалификационные требования на предмет их финансовой устойчивости. Она определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов об уплаченных налогах, доходах, основных средствах и фонде оплаты труда предприятия.

– Если стоимость закупки составляет 500 млн тенге, то для того чтобы принять участие в конкурсе, предприятие должно соответствовать критериям за предшествующие три года, то есть иметь не менее 250 млн тенге годового дохода, а также за год – не менее трёх процентов уплаченных налогов, 33,4 млн тенге основных средств и 33,4 млн тенге фонда оплаты труда, – перечислил Кайрат Мамырбаев. – Но по таким критериям доступ к закупкам строительной отрасли для малого и среднего бизнеса становится фактически невозможным, и предпочтение отдается только крупным предприятиям, что ущемляет права МСБ.

Он также сообщил о том, что Палата предпринимателей ВКО провела мониторинг по осуществленным закупкам строительно-монтажных работ способом ПКО на сумму свыше 50 млн тенге. Результаты анализа показали, что только 13 из 49 закупок состоялись (26,5 процента) и основными победителями в конкурсах стали крупные предприятия.

В этой связи подготовлены к обсуждению некоторые изменения в условия ПКО, в частности, касающиеся снижения порогового уровня критериев отбора.

На тендер с одной ручкой

Вместе с тем председатель регионального совета ПП ВКО Асемкан Дускужанов отметил, что зачастую в тендерах участвуют бизнесмены, у которых нет ни людей, ни техники.

– Есть много строительных компаний, которые ходят «с ручкой» – ни оборудования, ни лицензии, ни ресурсов, чтобы строить, ничего у них нет, а они участвуют в тендерах, – отмечает он. – Сейчас мы упраздним эти критерии ПКО, и снова появятся фирмы, которые могут зайти в закупки просто так. Если у тебя есть база, налоги оплачены, пожалуйста, участвуй. Почему мы должны сокращать сумму налогов в критериях?

Некоторые бизнесмены посчитали, что качественные и дешевые строительные объекты можно получать, только если крупные компании будут выигрывать в конкурсе, да и то лишь в том случае, если они все объемы будут выполнять раньше срока. Как правило, мелкие и средние компании эти стандарты не выдерживают. Поэтому им следовало бы объединяться в кооперативы и вместе на субподряде работать на определенных условиях. Конкурировать надо с внешним рынком, а не с внутренним, чтобы к нам не заходили извне строительные компании. По их словам, за мелким товарным производством будущего нет, и все это прекрасно понимают.

Спорный вопрос

Еще одной важной темой для обсуждений стало неоднозначное толкование регионального Соглашения по социальному партнерству, заключенного между РПП, акиматом ВКО и территориальным объединением проф-союзов «Профессиональный центр ВКО».

В качестве примера послужила ситуация с привлечением Управлением государственной инспекции труда ВКО работодателя КХ «Украинка» к ответственности за нарушение трехстороннего соглашения по социальному партнерству. На площадке РПП была проведена рабочая встреча с должностными лицами управления и руководством этого крестьяского хозяйства.

В ходе встречи сотрудники госинспекции не стали отрицать, что фактически понятие «низкооплачиваемый работник» законодательством не регламентировано. Предприниматели, со своей стороны, утверждают, что ни один гос-орган не уполномочен самостоятельно его определять. Кроме того, по их данным, одним из пунктов соглашения установлено, что рост среднемесячной заработной платы должен быть обеспечен работодателем лишь при наличии экономических возможностей, то есть исходя из его финансового положения. При этом сказано, что КХ «Украинка» не является членом профсоюзной организации, подписавшей вышеуказанное соглашение. А зарплату работникам предприятие повышало дважды в 2019 году: в январе – на 20 процентов и в ноябре – на 36.

Постановлением административного суда Усть-Каменогорска от 24 декабря 2019 года руководство КХ «Украинка» признано виновным в том, что заработная плата его низкооплачиваемых работников не была поднята на 10 процентов, на предприятие наложен административный штраф в размере 100 МРП. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Но таким образом, по мнению предпринимателей, создается прецедент по необоснованному привлечению к ответственности работодателей за «неисполнение» требований соглашения.

По словам директора ПП ВКО Игоря Шацкого, этот спорный вопрос на рассмотрение не выносился, хотя в соответствии с условиями документа они обязаны были это сделать. Поэтому если подобное повторится, ничего не останется, как пересмотреть соглашение, поскольку в дальнейшем количество оштрафованных предприятий может вырасти.

– Госинспекция так может прийти на любое предприятие, взять самую высокую заработную плату, сравнить ее с самой низкой и обложить работодателя штрафами, – подытожил Асемкан Дускужанов. – Мы должны обратиться в Министерство труда и социальной защиты с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

– Есть много строительных компаний, которые ходят «с ручкой» – ни оборудования, ни лицензии, ни ресурсов, чтобы строить, ничего у них нет, а они участвуют в тендерах.

Асемкан Дускужанов, председатель регионального совета ПП ВКО

Ерик Абитов

Фото из архива редакции