В Восточном Казахстане дан старт общенациональному проекту «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента».

Напомним, в этом году Ассамблея народа Казахстана отметит свое 25-летие. Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента» является одним из ключевых проектов в рамках празднования этой юбилейной даты.

– Огромная честь для нас быть частью этого масштабного события. Всем известно, что роль Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана

Назарбаева в становлении нашего государства неоценима. Силами Нурсултана

Абишевича была создана Ассамблея народа Казахстана, которая объединяет все нации и народности, проживающие в стране, – отметила заведующая секретариатом АНК ВКО Жанна Аскарова.

В рамках проекта будет организован цикл информационных, общественно-политических, научно-просветительских, культурно-массовых мероприятий, направленных на укрепление и развитие казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Первого Президента – Елбасы, Председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ания Есмухамет