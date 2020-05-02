Дороги особой важности

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов посетил с рабочей поездкой Восточно-Казахстанскую область. Вместе с акимом ВКО Даниалом Ахметовым он проинспектировал ход реализации проекта по строительству автодороги Усть-Каменогорск – Талдыкорган, Калбатау – Майкапчагай.

Автомобильные дороги – это транспортные артерии государств, имеющие большое геополитическое и стратегическое значение. Не исключение и наша республика. Кроме того, состояние трасс, связывающих города и регионы, напрямую влияет на транзитный, туристический потенциал. Именно поэтому огромное внимание уделяется ремонту автодорог как на региональном, так и на республиканском уровне.

Автотрасса Усть-Каменогорск – Талдыкорган протяженностью 763 километра пройдет в обход населенных пунктов Аягоз, Шынкожа и Ушбиик в ВКО и Койлык в Алматинской области.

Работы по реконструкции автодороги распределены между тремя подрядными организациями – ТОО «CITIC Cinstruction Co.Ltd» (лидер консорциума), ТОО «К-Дорстрой» и ТОО «Todini Central Asia».

Как рассказал руководитель проекта по одному из участков дороги – директор ТОО «К-Дорстрой» Валерий Жумагазынов, в ходе реконструкции применяются новые технологии, при разработке проекта учитывался климат Восточного Казахстана.

– Мы начали реализацию проекта в 2017 году. Сначала выполняли проектно-изыскательные работы. В прошлом году приступили к строительно-монтажным работам. Основной упор делаем на этот год. Верхний слой основания дороги состоит из щебеночно-песчано-цементной смеси. Верхний слой покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Без ремонта эта дорога сможет прослужить как минимум 8-10 лет, – подчеркнул руководитель проекта.

Введение чрезвычайного положения не остановило работу на участках. До конца 2020 года планируется открыть движение на всем протяжении автодороги.

– Сегодня огромные средства страна вкладывает в строительство дорог, – отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. – В этом году по Казахстану мы ремонтируем 4 тысячи километров местных дорог. К 2021 году должны завершить 2,6 тысячи километров. К слову, Восточный Казахстан у нас чемпион по реконструкции дорог. Отрадно, что дорожное строительство дает огромное количество рабочих мест. Это позволяет людям получить квалификацию, компетенцию.

Завершить работы по реконструкции автодороги Усть-Каменогорск – Талдыкорган планируется в 2021 году.

Ремонт участка автотрассы Калбатау – Майкапчагай поделен между подрядчиками ТОО «СП «КазГерСтрой» и казахстанским филиалом китайской компании «СиньСин». Общая протяженность реконструируемого участка – 415 километров. Новая дорога позволит вдвое сократить время в пути и увеличить пропускную способность. Закончить реконструкцию планируется в 2022 году.

Дарья Антон

Тлеубек Шаяхмет