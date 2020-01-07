Дорогие восточноказахстанцы!

Сердечно поздравляю православных жителей нашей области со светлым праздником Рождества Христова!

Этот религиозный праздник наполнен особым смыслом. Он вселяет надежду и любовь, побуждает к созиданию, милосердию и заботе о ближнем.

Все эти ценности присущи последователям традиционных религий. Сегодня все казахстанцы вместе празднуют Курбан айт, Рождество, Пасху, Сабантуй. Это результат мудрой государственной политики, традиций добрососедства, дружбы и взаимопонимания на нашей многонациональной земле.

Только благодаря единству стали возможны успехи и достижения Казахстана.

Сегодня мы бережно храним наше духовное и культурное наследие, которое помогает нам преодолевать трудности, укреплять согласие в обществе.

Пусть любовь к ближнему, к своему народу, к своей стране крепнет в сердце каждого и всегда объединяет нас.

Желаю мира, счастья и благополучия всем восточноказахстанцам!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области