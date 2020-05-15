Дорога лентою вьётся

Завершения строительства участка дороги Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи в обход Осиновского перевала с нетерпением ждут как автомобилисты, так и представители туристической отрасли.

Как продвигается работа, рассказал и. о. директора областного филиала ТОО «Казавтодор» Олжас Ахметов.

Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Зыряновск – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи началась в 2017 году. Цель этого масштабного проекта – обойти опасные горные участки, в том числе печально известный Осиновский перевал. Участок был разделен на два проекта (56 – 72 км, 72 – 88 км) общей протяжённостью 27,7 км вместо существующих 32 км.

На первом участке строители успели реконструировать дорогу протяженностью 7,7 километра за период 2017 – 2019 гг. Выполнены большие объёмы земляных работ. Дошли до нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона. На участке выполнены работы по устройству водопропускных труб, снегоудерживающих щитов на потенциально лавиноопасных участках, подготовлены нагорные канавы, произведен большой объём буровзрывных работ. Предстоит уложить последний слой асфальта из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

На втором участке готово 9,9 километра дороги. За время реализации проекта выполнены буро-взрывные работы, устройство земляного полотна основной дороги и водопропускных труб (89%), а также устройство так называемой дорожной одежды с верхним слоем покрытия из ЩМА (63%).

Проект был приостановлен в связи с наличием земель Гослесфонда на участках реконструкции. Их перевод в разряд земель транспортного назначения затянулся, и договор с подрядчиком объекта расторгнут. Однако завершения работ ждут как простые автомобилисты, так и представители туристической отрасли. Безопасная и комфортная трасса позволит значительно расширить перспективы ее развития.

В мае этого года вопрос по изменению целевого назначения земель решен, подготовлен государственный акт на право постоянного землепользования с последующей регистрацией в органах юстиции.

Ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, в случае определения победителя работы возобновятся. Строительные компании, поставщики дорожно-строительных материалов могут участвовать в этом грандиозном проекте.

Фото из архива редакции