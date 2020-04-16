Дорога домой

В Усть-Каменогорск прибыл эвакуационный рейс, организованный с целью возвращения граждан Казахстана на родину.

Министерством иностранных дел Республики Казахстан был организован рейс по маршруту Денпасар (Индонезия) – Бангкок (Таиланд) – Ханой (Вьетнам) – Усть-Каменогорск (РК) для возвращения казахстанцев из стран Юго-Восточной Азии.

По информации Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО, среди пассажиров находились жители разных регионов страны, в том числе и восточноказахстанцы, а также граждане Российской Федерации и Кыргызской Республики. Перед вылетом все прошли медицинский осмотр. Симптомов заболевания не выявлено.

Напомним, ранее аналогичные рейсы прибыли в Павлодар, Талдыкорган, Караганду, Актобе, Тараз, Атырау и другие города республики.

– Перед приемом пассажиров заранее провели все необходимые подготовительные мероприятия, – сообщили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг. – Задействованных работников аэропорта, сотрудников службы безопасности и полиции, медицинский персонал обеспечили в полном объеме защитными костюмами и масками.

По прибытии самолета в аэропорт Усть-Каменогорска проведены обязательная бесконтактная термометрия и анкетирование всех пассажиров. Багаж и ручную кладь обработали дезинфицирующими средствами. Воздушное судно и экипаж после прохождения дезинфекции покинет Усть-Каменогорск с сохранением карантинных мер.

Ранее в сообщении исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача ВКО Марата Исмаилова отмечалось, что после необходимых процедур граждан Российской Федерации на автобусе в сопровождении экипажа полиции сразу же и без остановок перевезут на территорию РФ, а граждан Кыргызстана и Казахстана поместят на карантин, взяв анализы на наличие коронавирусной инфекции. Вернуться домой они смогут только после завершения карантина.

Также в департаменте сообщили, что на объектах размещения будет действовать строгий режим, установлены полицейские посты, организовано круглосуточное дежурство сотрудников санитарно-эпидемиологической службы и медицинских работников. Тем самым будет обеспечен полный контроль, а также изоляция пассажиров с момента от прилета до выхода из карантина.

Ания Есмухамет