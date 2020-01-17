Дорога домой

Чего только не случается на житейских перекрестках, но воссоединение семьи, даже маленькой, это всегда большая победа.

Эта история произошла в нашем регионе и могла бы стать основой мелодрамы с хорошим финалом…

В районе Алтай жила семья – папа, мама и двое детей. Испытания начались после смерти отца семейства. Мама Анастасия в одночасье оказалась без крыши над головой, работы и средств к существованию, а главное – без надежды на светлое будущее. Все происходило как в страшном сне – детей распределили в Науалинский детский дом в Урджарском районе, а мать решением суда была признана безвестно отсутствующей.

– В наше учреждение поступил 13-летний подросток по имени Максим, который был переведен из Науалинского детского дома, – говорит социальный педагог дома юношества Управления образования ВКО Ольга Сушко. – Мы приняли его, он оказался способным, добрым и общительным, поступил в Усть-Каменогорский колледж строительства. Параллельно пытались навести справки о родственниках. Большой удачей стало то, что, как оказалось, поиски велись с двух сторон. Так встретились мать и сын спустя много лет!

Покаявшаяся мать Анастасия 1987 года рождения, которая к тому моменту смогла улучшить условия жизни, устроиться на работу, получить прописку и заручиться положительными характеристиками, обратилась с заявлением к директору областного дома юношества Батталгазы Дукенбаеву с просьбой оказать содействие в восстановлении документов и прав на детей.

Однако вернуть их в семью оказалось не так просто. Хотя Анастасия не была лишена родительских прав, все же по закону считалась безвестно отсутствующей. Пришлось через суд Урджарского района доказывать, что она жива, здорова и в состоянии самостоятельно воспитывать детей. Большую поддержку в этом отношении оказали сотрудники Науалинского детдома и инспектор по охране детства дома юношества Тимур Саттыбаев, которые помогли пройти все этапы по отмене ранее вынесенного решения районного суда.

После всех треволнений семья воссоединилась. Студент Максим продолжил обучение в колледже в Усть-Каменогорске, где проживает со своей тетей – сестрой Анастасии. Все выходные он теперь проводит с мамой и сестрой в деревне. Анастасии удалось забрать и дочь-школьницу Карину, которая воспитывалась в Науалинском детском доме. Они начали новую жизнь в поселке Бутаково под Риддером. Там риддерские органы опеки проверяют семейство, где теперь царит уют и тепло.

– Говорят, не суди, да не судим будешь, – резюмирует Ольга Сушко. – Эта семья смогла преодолеть все беды и воссоединиться. Это главное. Пусть будут счастливы!

Елена Пашке