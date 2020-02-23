Дорогами добра

Можно ли обучить волонтерству? Восточноказахстанским студентам расскажут, как совершать добрые дела.

У учащихся ВКГУ им. С. Аманжолова появилась возможность улучшить свои личностные и управленческие компетенции в «Школе волонтера». Она распахнет свои двери для слушателей с 19 февраля по 19 мая. Обучение в ней планируют пройти 200 добровольцев.

Опытные тренеры проведут для ребят семинары и тренинги, мастер-классы, прочтут лекции. Будет охвачено семь основных направлений: «Сабақтастық» («Преемственность), «Саулық» («Здоровье»), «Білім» («Образование»), «Таза әлем» («Чистый мир»), «Үміт» («Надежда»), «Асыл мұра» («Бесценное наследие»), «Қамқор» («Забота»). Особое внимание уделят изучению жизни и творчества Абая Кунанбайулы, различных исторических событий, достижений современного Казахстана.

– Роль волонтеров в гуманизации современного социума чрезвычайно важна, – отметил ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген. – Именно они всюду сеют зерна добра и милосердия, дарят людям радость и внимательно относятся ко всем. Поэтому их благородные дела имеют большое значение для всего общества.

После церемонии открытия старший преподаватель Восточно-Казахстанского филиала Академии государственного управления при Президенте РК Гульфия Берикболова провела для учащихся вуза тренинг и наглядно продемонстрировала, что именно дает волонтерское движение молодежи. Теперь настроенные на позитив ребята готовы вершить добрые дела с новыми силами.

Напомним, волонтерскими инициативами университет отличается не впервые. С 2014 года в стенах вуза свою активную деятельность ведет волонтерский клуб «Мейірім», в составе которого более 2000 молодых людей. Члены этого сообщества спешат протянуть руку помощи всем нуждающимся, а также тесно взаимодействуют с детскими домами, домами престарелых, оказывают социальную помощь ветеранам.

– Мы строим собственный путь развития волонтерской деятельности, опираясь на международный опыт и потребность общества, – сказала руководитель клуба «Мейірім» Назым Аманжолова.

Благотворительная деятельность клуба незамеченной не осталась. В 2016 году «Мейірім» удостоился премии акима города Усть-Каменогорска в номинации «Лучшая акция года», а в 2019 году клуб был награжден премией акима области «За вклад в реализацию молодежной политики» в номинации «Лучшая акция года».

Гульжан Естаева