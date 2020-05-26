Долгожданный ремонт

70 миллионов тенге выделили из государственного бюджета на ремонт КГУ «Основная средняя школа-интернат акимата города Усть-Каменогорска». Это одно из 25 учебных заведений в областном центре, где предстоят работы по программе «Дорожная карта занятости – 2020».

Длительная эксплуатация здания школы, построенного еще в 50-х годах прошлого столетия, привела к его физическому износу.

По словам директора учебного заведения Анар Джетыбаевой, в последний раз капитальный ремонт здесь проводился 28 лет назад.

– Обычно перед новым учебным годом у нас делали косметический ремонт – из городского бюджета ежегодно выделялось не более полумиллиона тенге, – сообщила она. – На эти деньги удавалось сделать в основном побелку и покраску жилых комнат и кабинетов. В этом году из городского бюджета тоже были выделены средства – 600 тысяч тенге – на текущий ремонт, а благодаря госпрограмме удастся осуществить более значительный объем работ.

В первую очередь деньги направили на обновление и утепление ветхого фасада строения, замену более 200 окон. Также здесь будет проведена полная реконструкция кухонного блока, состоящего из шести комнат. Вместо старого пола на втором и третьем этажах появится современный пол из керамо-

гранита.

Прежде в учебных кабинетах были установлены лампы, которые давали слабое освещение. Завершить установку новых светильников подрядчик обещает уже к концу мая. Весь комплекс ремонтных работ в интернате должен быть закончен, согласно договору, до конца

июня.

В настоящее время реализация проекта по ремонту здания школы-интерната в самом разгаре. На объекте трудятся три подрядные организации из 62 рабочих, 27 из которых – в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020».

Строители уверены, что учителя и их ученики будут рады положительным переменам, произошедшим в школе.

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук