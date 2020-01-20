Долгожданное новоселье

Татарская школа искусств в Семее переедет в другое здание.

Дом, в котором более ста лет назад располагалась публичная библиотека, где произведения мировых классиков читал мыслитель и поэт Абай Кунанбаев, а в последние годы размещался банк, теперь распахнет свои двери для юных музыкантов. Здание приобретено Республикой Татарстан за

120 миллионов тенге и передано в безвозмездное пользование Татарской школе искусств.

По словам руководителя Ассоциации татаро-башкирских объединений «Хак» Восточно-Казахстанской области, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Габдулхака Ахунжанова, после ремонта здесь начнутся занятия. Площадь помещений в пять раз больше, чем школа занимает в настоящее время.

– В старинном здании, представляющем архитектурно-историческую ценность, проведут реконструкцию, – сообщил Габдулхак Ахунжанов. – Единственная в Казахстане Татарская школа искусств начнет свою работу в обновленном помещении. В перспективе планируем увеличить контингент учащихся, расширить преподавательский состав, открыть новое отделение. Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова сегодня мы получили ключи от нового здания. В прежнем, где до настоящего времени располагалась школа искусств, планируем открыть музей татарской культуры.

Татарская школа искусств в Семее была открыта в 1992 году. Более 120 учащихся разных национальностей от двух до 17 лет учатся игре на баяне, гитаре, домбре, флейте, фортепиано и скрипке, постигают тонкости теоретических музыкальных дисциплин, сольного и хорового вокала, хореографии, декоративно-прикладного искусства.

Флора Левина

Семей