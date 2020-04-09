Долги на паузе

Режим чрезвычайного положения в стране и ограничительные меры, вступившие в силу в Восточном Казахстане, так или иначе отразились на деятельности предприятий. Часть сотрудников отправилась в отпуск без сохранения заработной платы, и актуальным вопросом на сегодня стала возможность получить отсрочку по выплате кредитов.

В связи с введением чрезвычайного положения Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка Приказом от 26 марта 2020 г.

№ 167 утвердило Порядок предоставления отсрочки сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Как пояснила главный специалист управления региональных представителей в Усть-Каменогорске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Наталья Шимина, порядок распространяется на организации, выдающие кредиты, в том числе ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества. В счет идут все банковские займы и микрокредиты, выданные до 16 марта 2020 года.

– Организации, выдающие кредиты, на период с 16 марта до 15 июня 2020 года приостанавливают выплаты по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа или микрокредита, – рассказала Наталья Шимина. – При этом они не должны требовать заявления, подтверждающие документы, не могут предлагать подписать дополнительные соглашения к договорам банковского займа и (или) микрокредита. Отсрочка касается отдельных категорий населения.

Выплаты по кредитам приостанавливаются:

— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— лицам, приравненным к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— инвалидам 1 и 2 групп;

— семьям, воспитывающим детей-инвалидов;

— пенсионерам по возрасту;

— детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия, не достигшим 29 лет;

— оралманам;

— лицам, лишившимся жилища в результате экологических бедствий;

— многодетным семьям;

— семьям лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы;

— неполным семьям;

— получателям адресной социальной помощи;

— безработным, зарегистрированным в центрах занятости.

Кроме того, организации, выдающие кредиты, приостанавливают выплаты по основному долгу и вознаграждению физическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось по следующим причинам:

— временная нетрудоспособность в связи с введением карантина;

— нахождение в неоплачиваемом трудовом отпуске;

— увольнение, расторжение трудового договора;

— снижение или приостановление выплаты заработной платы;

— в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин.

Этой категории лиц необходимо подать заявление в свою кредитную организацию в произвольной форме с указанием причины приостановления выплат, в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. Сделать это можно в том числе с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи.

Субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, также предоставляются отсрочки, но при соблюдении одного из следующих условий:

— осуществление деятельности в отраслях экономики: сектор торговли, спорта, туризма, гостиничного бизнеса, пассажирских и грузовых перевозок, общественного питания, бытовых услуг;

— ухудшение финансового состояния в период действия режима чрезвычайного положения.

– По субъектам малого и среднего предпринимательства кредитная организация принимает решение о приостановлении выплат на основании заявления заем-

щика и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния, – отметила Наталья Шимина. – Отсрочка по платежам не отразится на кредитной истории заемщика.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в целях недопущения роста долговой нагрузки граждан в период чрезвычайного положения запустило горячую линию по мерам поддержки заемщиков банков второго уровня, микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов.

Телефоны горячей линии: 8 (7232) 56-06-71 и 8 (7232) 56-06-72.

Кристина Кирдяпкина

Бакытгуль Бельбаева