Долги на паузе

Режим чрезвычайного положения в стране и ограничительные меры, вступившие в силу в Восточном Казахстане, так или иначе отразились на деятельности предприятий. Часть сотрудников отправилась в отпуск без сохранения заработной платы, и актуальным вопросом на сегодня стала возможность получить отсрочку по выплате кредитов.
В связи с введением чрезвычайного положения Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка Приказом от 26 марта 2020 г.
№ 167 утвердило Порядок предоставления отсрочки сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.
Как пояснила главный специалист управления региональных представителей в Усть-Каменогорске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Наталья Шимина, порядок распространяется на организации, выдающие кредиты, в том числе ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества. В счет идут все банковские займы и микрокредиты, выданные до 16 марта 2020 года.
– Организации, выдающие кредиты, на период с 16 марта до 15 июня 2020 года приостанавливают выплаты по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа или микрокредита, – рассказала Наталья Шимина. – При этом они не должны требовать заявления, подтверждающие документы, не могут предлагать подписать дополнительные соглашения к договорам банковского займа и (или) микрокредита. Отсрочка касается отдельных категорий населения.
Выплаты по кредитам приостанавливаются:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
— лицам, приравненным к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
— инвалидам 1 и 2 групп;
— семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
— пенсионерам по возрасту;
— детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия, не достигшим 29 лет;
— оралманам;
— лицам, лишившимся жилища в результате экологических бедствий;
— многодетным семьям;
— семьям лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы;
— неполным семьям;
— получателям адресной социальной помощи;
— безработным, зарегистрированным в центрах занятости.
Кроме того, организации, выдающие кредиты, приостанавливают выплаты по основному долгу и вознаграждению физическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось по следующим причинам:
— временная нетрудоспособность в связи с введением карантина;
— нахождение в неоплачиваемом трудовом отпуске;
— увольнение, расторжение трудового договора;
— снижение или приостановление выплаты заработной платы;
— в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин.
Этой категории лиц необходимо подать заявление в свою кредитную организацию в произвольной форме с указанием причины приостановления выплат, в любой момент в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. Сделать это можно в том числе с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи.
Субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, также предоставляются отсрочки, но при соблюдении одного из следующих условий:
— осуществление деятельности в отраслях экономики: сектор торговли, спорта, туризма, гостиничного бизнеса, пассажирских и грузовых перевозок, общественного питания, бытовых услуг;
— ухудшение финансового состояния в период действия режима чрезвычайного положения.
– По субъектам малого и среднего предпринимательства кредитная организация принимает решение о приостановлении выплат на основании заявления заем-
щика и документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния, – отметила Наталья Шимина. – Отсрочка по платежам не отразится на кредитной истории заемщика.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в целях недопущения роста долговой нагрузки граждан в период чрезвычайного положения запустило горячую линию по мерам поддержки заемщиков банков второго уровня, микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов.
Телефоны горячей линии: 8 (7232) 56-06-71 и 8 (7232) 56-06-72.
Кристина Кирдяпкина
Бакытгуль Бельбаева