Дойти до самой сути

Удивительные параллели в творчестве немецкого классика и Абая, которого называли «казахским Гёте», раскрыли на круглом столе в Усть-Каменогорске.

Актив немецкого центра ВКО «Видергебурт» провел в областном Доме дружбы – центре общественного согласия встречу, посвященную 175-летию казахского мыслителя, философа и поэта Абая Кунанбайулы.

– В последние 20 лет в Германии произошло несколько событий, связанных с именем Абая, – отметила докторант кафедры религиоведения и культурологии КазНУ им. аль-Фараби Динара Сапарова, рассказывая о творческом наследии Абая, которое имеет исключительное значение в процессе международной популяризации казахской литературы. – Так, в 2001 году одна из улиц Берлина была переименована в Abaistrasse.

Об этом событии известный немецкий литературовед Лео Кошут в своей книге написал: «Абая, именем которого названа улица в Берлине, иногда называют «казахским Гёте». Эта метафора имеет основание, так как подразумевает значение, которое имеет этот поэт, композитор и просветитель для национальной литературы, универсальность его творчества и деятельности».

Абай перевел на казахский язык «Ночную песнь странника» Иоганна Вольфганга Гёте, известную ему по стихотворению Михаила Лермонтова «Горные вершины спят во тьме ночной…», и переложил ее на музыку. Этот факт стал известен в Германии благодаря казахстанскому прозаику Калмухану Исабаеву. Во время военной службы в ГДР ему довелось побывать в охотничьем домике Гёте на вершине горы Габельбах, где тот в 1780 году и создал «Ночную песнь странника». А 22 июля 1979 года стараниями Исабаева в том самом доме, ставшем музеем писателя, была установлена мемориальная доска с текстом песни Абая. С тех пор в Семее появилась улица Гёте, а в Берлине – Абайштрассе.

СОКРОВИЩНИЦА МЫСЛИ

Напомним, впервые о жизни и творчестве Абая зарубежные читатели узнали благодаря роману Мухтара Ауэзова «Путь Абая», переведенному на многие языки мира. На немецкий язык это произведение было переведено в 1950-е годы. Некоторые стихотворения Абая на немецком языке появились в 70-е годы прошлого века.

– В 1995 году на международной конференции в Алматы выступили немецкие ученые-тюркологи Марсель Эрдаль и Марк Кирхнер, – сказала Динара Сапарова. – Тогда они являлись профессорами университета имени Гёте во Франкфурте-на-Майне. Ученые подчеркивали универсальность поэзии Абая, который синтезировал в своем творчестве восточную, западную и казахскую культуры.

В 2007 году в Кёльне вышла в свет книга «Абай. Двадцать стихотворений», в которую вошли стихи Абая в переводе Лео Кошута. Он писал, что идея приступить к переводу Абая появилась у него в 2003 году во время посещения Алматы. Решив расширить свое представление о казахском поэте, Лео приобрел книгу «Абай. Стихи. Поэ-мы. Проза» (Алматы, 2002 г.).

В ней была опубликована статья Герольда Бельгера «Властитель – слово. Почему трудно переводить Абая?», послужившая толчком для собственного воспроизведения.

Книга вышла в свет на трех языках: казахском, немецком, русском. В нее вошла также статья Лео Кошута, в которой автор рассказал о том, как проходил процесс перевода стихов Абая на немецкий язык.

В 2010 году книга Abai. Buchder Worte была издана в серии Volksbibliothek des Internationalen Abai-Clubs. В Год Германии в Казахстане выпуск книги был приурочен к 165-летию со дня рождения Абая.

В статье «Абай и тюркская поэзия» Марсель Эрдаль пишет: «Поэзия Абая звучит современно в наши дни, и его дух будет всегда вести народ в будущее. Не только его народ, но и все тюрки нуждаются в нем, так как он был глубоко привержен духовному единству и распространял прогрессивные мысли Запада, тем самым просветляя соотечественников».

ПЕРЕВОДЫ ЛЕО КОШУТА

Также исследователи считают, что Леонард Кошут – переводчик не авангардистского, не модернового, а классического направления, то есть старается адекватно передать дух, смысл, размер, ритмику и форму рифмовки оригинала. Ему необходимо дойти до сути, знать, кто такие аргыны, найманы, тобыктинцы, что за аулы Кондыбай и Канай (из стихотворения «Зима»).

Одно из стихотворений Абая «Когда умру, не стану ль я землей?» на русский язык переложили Ю. Нейман, Е. Курдаков, А. Кодар и др. Кошут при переводе на немецкий язык, изучив все русские варианты, руководствовался подстрочником и переводом Ю. Нейман. Перевел аккуратно, сохранив ритмомелодику, тональность, интонацию, форму рифмовки.

И в таком ключе переведены все семь строф (28 строк) стихотворения. Другое очень сложное, философское стихотворение Абая – «Грядущее скрыто туманом от нас». Кошут долго корпел над переводом, создав 34 (!) варианта. Он проявил упорство и принципиальность, соблюдая все формальные признаки казахского размера, ритмики и рифмовки.

Елена Пашке