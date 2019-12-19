Договор дороже денег

Восточный Казахстан входит в первую пятерку в республике по количеству предприятий, осуществляющих регистрациию трудовых договоров в электронном виде.

Плюсы и минусы виртуальных договоров обсудили участники областного семинара «Единая система учета электронных трудовых договоров», прошедшего в Усть-Каменогорске для представителей госучреждений, Палаты предпринимателей ВКО, кадровых служб, профсоюзов, бухгалтеров и НR-специалистов.

– В рамках пилотного проекта, разработанного АО «Центр развития трудовых ресурсов» и внедренного в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», по всей стране проводилась работа по регистрации электронных трудовых договоров в электронную базу, – отметил модератор встречи, руководитель Управления государственной инспекции труда Бакытбек Кизатов. – Цель проекта – законодательное урегулирование и упрощение процедуры заключения трудового договора в электронной форме, что в итоге обеспечит прозрачность трудовых отношений и позволит отказаться от бумажных документов при заключении договоров.

По мнению авторов проекта, внедрение этого ноу-хау облегчит процесс трудоустройства работников, поскольку личное дело будет формироваться автоматически, а также отпадет необходимость сбора бумажных документов.

ВЫИГРАЮТ ВСЕ

Юрисконсульт ВКГУ им. С. Аманжолова магистр юриспруденции Назия Жукокова считает электронный трудовой договор велением времени. Преимущества ведения учета и порядок регистрации – налицо.

– Плюсы для работника заключаются в том, что ему теперь не надо собирать много копий, подтверждающих документов, справок, в том числе адресных, которые вообще отменены, – говорит она. – Потому что это интегрированная система. Достаточно удостоверения личности. В личном деле уже будет собрана вся необходимая информация. Человеку не нужно будет сообщать о последнем месте работы, грамотах, поощрениях. Также упрощается получение пособий по безработице. Поскольку информация в свободном доступе, видно ожидаемое сокращение.

По словам лектора, заключение электронных трудовых договоров даст возможность определить обязательства работодателя и защитить работника от социальных угроз, благодаря мониторингу поступающих пенсионных отчислений, социальных взносов и переводов.

Для работодателей оптимизируется кадровое делопроизводство, включая наем и перемещение сотрудников. Также благодаря доступу к электронному личному делу кандидата он сможет получать достоверные данные по удостоверению личности, диплому об образовании, трудовой деятельности, стаже и квалификации работника. Соответственно, подбор работников станет более качественным.

Государство в результате внедрения этой системы сможет осуществлять мониторинг и контроль наличия у граждан трудовых отношений с работодателями, а также прогнозировать кадровые перемещения казахстанцев и предпринимать меры по их трудоустройству.

Это также барьер для нелегальной занятости и снижение уровня трудовых конфликтов. Еще это рост налоговых и социальных поступлений в бюджет, повышение эффективности расходования бюджетных средств на пособия и пенсии.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

– Любая система имеет не только преимущества, но и недостатки, – отметила Назия Жукокова. – К числу прогнозируемых упущений можно отнести следующие. Несмотря на то, что трудовой договор заключается в электронной форме, другие документы остаются в бумажном варианте. Если работник устраивается на новое место, это заявление о приеме на работу, исходящие документы, кадровые справки, а также обязательное согласие на доступ к персональным данным.

Работодатель составляет проект трудового договора, который подписывает вместе с работником, а затем регистрирует в системе на портале е-НR. При этом обязательно наличие электронной цифровой подписи. В идеале любой сотрудник, который желает трудоустроиться, должен приходить с ЭПЦ. Кроме того, у него все программы должны быть скачаны на компьютер.

Еще один важный аспект – это доступ к Интернету, особенно в районах, а также возможные технические сбои.

– Внедрение системы электронных договоров не отменяет параллельного ведения бумажного документооборота, – добавила Назия Жукокова. – Кадровики, возможно, поначалу будут путать эти вещи. Есть опасность искажения информации третьим лицом. Вполне вероятно, что какой-то работодатель внесет, например, неверные данные в систему, они в ней останутся, а потом придется доказывать, что это ошибка.

ВНЕСТИ ПОПРАВКИ

В ходе семинара обсуждены проблемные вопросы. К примеру, как заполнить необходимые поля, если учитель физики работает еще на полставки лаборантом – нужно учесть договор по совместительству на основе дополнительного соглашения? Или как будет учитываться стаж с предыдущего места работы? Нужно ли увольнять и снова нанимать сотрудников, если речь идет о слиянии двух больниц в одну? Как отстаивать свои права, если допущена ошибка?

Бакытбек Кизатов заверил, что все вопросы, корректировки и предложения будут отправлены в соответствующее ведомство на доработку.

– Практика показывает, что все сложности будут устранены по ходу дела, – сказал Бакытбек Кизатов. – Как правило, в течение полугода вносятся все необходимые поправки для улучшения работы.

В АВАНГАРДЕ

– С момента запуска учета электронных трудовых договоров с ноября 2018 года по Казахстану 23795 предприятий зарегистрировали 993532 трудовых договора, – подчеркнул Бакытбек Кизатов. – Это примерно 15 процентов от количества наемных работников. Наша область входит в первую пятерку в республике по количеству предприятий и регистрации трудовых договоров в электронном формате. По Восточному Казахстану 1828 предприятий, а это 7,6 процента от республиканского показателя, зарегистрировали 80822 трудовых договора, что составило 18 процентов от количества наемных работников по региону – 43 тысячи человек.

В подтверждение этому выступила специалист по кадрам филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства РК по ВКО Шарбат Салменова. Она рассказала о собственном опыте внедрения электронных трудовых договоров на предприятии, в частности, что более 450 сотрудников подписали такие договоры.

– Нам стало легче отчитываться перед центральным аппаратом о том, сколько человек работает, какое количество уволилось, – говорит Шарбат Салменова. – Мы быстрее обрабатываем и другие ежемесячные отчеты. Все видно как на ладони. Это современное решение.

В настоящее время министерством подготовлен пакет поправок в законодательство с целью урегулирования правового статуса таких договоров и обязательств работодателя по предоставлению сведений о трудовых отношениях.

Ева Ким

Коллаж Анны Ерёминой