Доверяй, но проверяй

Если сейчас люди уже не верят телефонным звонкам «ваш сын попал в беду», то многие становятся жертвами афер с использованием Интернета.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает о возросшей доле дистанционных мошенничеств и краж. Существует несколько популярных схем, которыми активно пользуются мошенники. На сайте Fingramota.kz размещена информация о новых мошеннических схемах – с разными сценариями, но одинаковым итогом.

«ТЕЛЕФОННЫЕ БОНУСЫ»

Звонят неизвестные и представляются сотрудниками банка. По телефону аферисты предлагают бонусы по карте в связи с введением чрезвычайного положения – повышенный кешбэк, увеличение сроков рассрочки и другие привилегии для лояльных клиентов. Для того чтобы их получить, клиентам надо всего лишь сообщить номер своей карты, трехзначный код (CVV-код) и продиктовать код из SMS. Итог: после получения необходимой информации мошенники отключаются, успевая обналичить средства с карты.

«ДЕНЕЖНЫЕ БОНУСЫ»

Создаются WhatsApp-чаты от лица известных банков, а в социальных сетях, как грибы, появляются банковские псевдоаккаунты. Суть одна – они призывают людей подписаться на их аккаунты, обещая за это поступление на карту финансовых средств. Естественно, для того чтобы получить деньги, необходимо указать данные своей платежной карты. После получения этой информации мошенники могут спокойно обналичить средства с карты и пополнить свою базу потенциальных жертв.

«SMS-БОНУСЫ»

Производится рассылка SMS, в которых, к примеру, поздравляют с выигрышем или сообщают, что вы нарушили режим карантина и за это грозит штраф. Просят перейти по ссылке, чтобы узнать подробности. Сделав это, можно «заразить» телефон вирусом, и злоумышленник получит доступ к управлению SMS и, соответственно, доступ к «мобильному банку». После чего мошенники обналичат средства со счета, а также получат доступ к личной телефонной базе, которую могут использовать в своих корыстных целях.

Как обезопасить себя от мошенников?

Соблюдайте простые правила безопасности для сохранности собственных средств:

– Ни при каких обстоятельствах не отправляйте никому свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность;

– Никогда не передавайте, не озвучивайте и не публикуйте (в том числе в социальных сетях) реквизиты платежной карты: 16-значный номер, имя держателя, срок действия, CVV/CVC-код;

– Никому не сообщайте SMS-коды для авторизации и подтверждения операций, в том числе сотрудникам банка;

– Не передавайте свои банковские карты третьим лицам (даже родственникам);

– В случае утери карты, сразу же закрывайте ее или приостанавливайте все операции, позвонив на горячую линию банка;

– Сотрудники банков никогда не звонят первыми клиенту с требованием предоставить данные по карте либо полученные SMS. Любое общение по всем вопросам инициируется исключительно клиентом;

– Если есть сомнения, действительно ли банк разыгрывает денежные призы, позвоните на горячую линию этого банка и уточните подробности.

По вопросам можно обратиться в Управление региональных представителей в Усть-Каменогорске Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по телефонам: +7 (7232) 56-06-71, +7 (7232) 56-06-72.

Бахыт Сарсембаева