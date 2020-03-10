Доверяй, но проверяй

Введение централизованной системы финансирования и бухгалтерского учета позволит минимизировать коррупционные риски в системе здравоохранения области.

Об этом на встрече с сотрудниками медицинской сферы сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет.

По его словам, несмотря на общую тенденцию снижения коррупции в стране, система здравоохранения продолжает оставаться одной из сфер, наиболее подверженных коррупционным рискам. Так, за 2019 год в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 15 правонарушений, наказанию подверглись восемь человек. Одним из громких дел является хищение главным бухгалтером Шемонаихинской центральной районной больницы более 96 млн тенге. За это деяние работник приговорен к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

– Как показывает практика, систематический характер коррупционных преступлений обусловлен тем, что у руководства учреждений здравоохранения есть возможность самостоятельно распределять выделенные бюджетные средства, – отметил Ерлан Жалмагамбет, –передавать электронные цифровые ключи бухгалтерам, не контролируя их деятельность, а также низким уровнем организации работы по финансовой дисциплине служб внутреннего аудита и т. д.

Руководитель ведомства предложил в качестве превентивных мер рассмотреть вопрос о внедрении централизованной системы финансирования и бухгалтерского учета в организациях здравоохранения.

– Введение централизованной бухгалтерии минимизирует коррупционные риски, а также предотвратит нецелевое расходование бюджетных средств, повысит прозрачность денежных потоков, – подчеркнул он. – Это позволит руководителям учреждений здравоохранения сфокусировать внимание на предоставлении качественных медуслуг населению.

О реализации государственной антикоррупционной политики рассказал руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан.

По его словам, в 69 подведомственных организациях на постоянной основе проводится работа по соблюдению антикоррупционного законодательства. В рамках сотрудничества руководители медицинских учреждений подписали соглашение о персональной ответственности главных врачей за правонарушения сотрудников, ведется работа по обеспечению прозрачности движения финансовых средств и т. д.

– Руководителям медорганизаций необходимо усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, – подытожил Ильяс Мухамеджан.

Также были озвучены такие предложения, как проведение ежегодных проверок медучреждений и контроль за расходованием денежных средств, организация курсов повышения квалификации для главврачей по изучению норм бюджетного законодательства и использованию электронной цифровой подписи.

Татьяна Кравченко