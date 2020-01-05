Более 110 сладких подарков для детей из малообеспеченных семей собрали «Добряки Алтая». Пять обычных жительниц моногорода, у каждой из которых есть своя семья и немало забот, объединились, чтобы помочь нуждающимся. За свою социальную работу они не получают зарплату, но заверяют, что волонтерство дарит им нечто большее.

Мадина Суйменбаева – мама троих детей. Она работает старшим инспектором полиции Алтая, но в данный момент находится в декретном отпуске с младшим сыном Самиром, которому еще нет и двух лет.

– В соцсетях много роликов, посвященных волонтерству, – рассказывает Мадина. – Молодежь помогает пожилым, малоимущим. Я задумалась, что и у нас в городе немало семей, которые нуждаются в поддержке. При этом есть и неравнодушные люди, готовые ее оказать, но они не знают, с чего начать свою волонтерскую деятельность.

Как маму, Мадину больше всего волновали проблемы детей. В августе она начала искать единомышленников, чтобы организовать сбор учеников из нуждающихся семей в школу. Позвонила сестре, подругам, таким же неравнодушным мамам. В итоге собралась команда из пяти человек. Помимо организатора в волонтерский блок записались учитель английского языка Алина Уалиева, швея Наталья Мусабаева, фотограф Светлана Игнашкина, предприниматель Хуршида Журтбаева.

Девушки помогли собраться в школу многим ребятишкам Алтая. Благодаря зарегистрированным в соцсетях страничкам волонтеров об их деятельности быстро узнали в моногороде. Жители стали сообщать о семьях и людях, попавших в беду. Буквально за несколько месяцев удалось оказать помощь многим. К примеру людям, оставшимся без жилья и имущества после пожара, молодой маме, у которой не было средств даже на пеленки…

– Мы сразу определили, что деньги собирать не будем, только вещи, продукты, канцелярские товары, – рассказывает Мадина. – Для многих семей это существенная поддержка… Поначалу, когда мы ездили по адресам, видели, в каких условиях живут дети, плакали. Но после осознали, что настоящий волонтер должен контролировать свои эмоции, слезами людям не поможешь.

В поисках названия для своего движения девушки познакомились с опытом волонтеров из других городов Казахстана. Впечатлил пример основателя волонтерского движения «Клуб добряков» Гульмиры Абдрашевой. Получив разрешение на использование аналогичного названия, жительницы моногорода открыли свой клуб – «Добряки Алтая».

В какой-то момент добряки столкнулись с острым дефицитом информации. Хотелось систематизировать свою работу, но не хватало сведений о нуждающихся семьях. Возникла проблема и с доставкой вещей людям, проживающим в отдаленных микрорайонах города или селах.

– 2020 год объявлен в Казахстане Годом волонтера, – отмечает директор Молодежного ресурсного центра Алтая Майина Лисовцова. – Клуб добряков показывает всем отличный пример. Несмотря на то, что у каждого волонтера есть своя семья, они находят время и для помощи другим. Узнав об их деятельности, в акимате района решили оказать им всестороннюю поддержку. Это касается и списков малообеспеченных семей, и транспорта. К работе подключились отделы внутренней политики, образования, занятости, специалисты нашего центра.

Увидев списки нуждающихся семей, добряки решили, что каждый ребенок должен получить на Новый год подарок, и кинули клич в соцсетях. Благодаря отзывчивости простых горожан удалось собрать 114 сладких подарков. Помимо них ребята получили игрушки, рюкзаки. К инициативе добряков подключилась и одна из подрядных компаний, работающих в моногороде, – «Борусан Макина Казахстан». Ее сотрудники закупили канцелярские товары, а одному мальчику подарили сотовый телефон. Активисты из молодежного центра, примерив костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поехали вместе с добряками по адресам…

– Многие примкнули к нашему движению, – делится инициатор создания клуба «Добряки Алтая», – простые семейные люди среднего достатка несли конфеты и вещи для чужих детей. Впрочем, чужих детей не бывает. Они вырастут и станут частью нашего общества. И то, какими они будут, зависит от всех нас. Если мы подарим им веру в людей, они не озлобятся… Волонтерством заражаешься, от добрых дел получаешь адреналин, хочется помогать еще и еще…

Общественную деятельность Мадины полностью поддерживают супруг Кайрат, который работает на руднике, и их ребятишки. Семилетняя Саида и девятилетний Тамерлан, узнав, что мама помогает другим деткам, не задумываясь, расстались со своими любимыми игрушками. Лично ездили вручать подарки в некоторые семьи и теперь с гордостью рассказывают друзьям, что их мама – настоящая добрячка, сумевшая разбудить сердца многих жителей Алтая.

Ксения Мецлер

Район Алтай