Добрые пожелания от аксакалов

Мы, аксакалы, решили выразить свои искренние пожелания акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Кенжетаевичу Ахметову в этом письме. В священный месяц Рамазан желаем Вам и Вашей семье здоровья, благополучия и добра!

С того момента, как Вы возглавили Восточно-Казахстанскую область, достаток и блага жителей преумножились, мы стали свидетелями положительных изменений.

Мы видим, как внутригородские и межобластные дороги, остававшиеся без должного внимания долгое время, приводятся в порядок, на их ремонт и реконструкцию направлены крупные силы и средства. Работа на этом участке, с которым была связана одна из самых важнейших проблем региона, осуществляется под Вашим пристальным контролем.

В микрорайоне КШТ что ни год появляются новые дома и улицы, создается вся необходимая для нормальной жизни людей инфраструктура. В результате огромное количество людей, в том числе молодых семей, справляют новоселья. Это не только большая радость для новоселов, но и показатель улучшения стандартов жизни у населения в целом. В нас-

тоящее время КШТ уже стал отдельным городом. Мы знаем, что есть конкретные планы по жилищному строительству не только в областном центре, но и по всей области, которые осуществляются шаг за шагом. Все это стало наглядным результатом Вашей работы. Мы расцениваем Вашу деятельность как заботу о молодежи и любовь к своей нации.

По Вашей инициативе и в результате реальной помощи с Вашей стороны в областной мечети «Халифа Алтай» открылся Музей исламской культуры. Переоценить важность этого события нельзя, учитывая, что первый подобный музей в республике начал работать именно в нашей мечети. Его открытие порадовало интеллигенцию и жителей региона. Здесь на высшем уровне популяризируются история ислама и казахские традиции. Многие горожане, в том числе школьники и молодые люди, посещают его, получают здесь полезную и достоверную информацию. Кроме того, музеем заинтересовались гости из ряда зарубежных стран, которые оставляют самые искренние отзывы о его работе и добрые пожелания. И выражают готовность к сотрудничеству в этой области.

Стали заметными событиями также открытие в Усть-Каменогорске парков «Нұрлы жол» и «Самал». Учитывая, что с каждым днем количество жителей города растет, появление в областном центре новых мест для отдыха, где горожане могут активно провести свое свободное время, как нельзя кстати. Облик областного центра изменяется.

Кроме того, в области развиваются сельское хозяйство и экономика в целом, появляются новые рабочие места. Достижение достойных показателей в сферах образования и здравоохранения является свидетельством высокого уровня руководства всеми сферами жизни в области.

В начальный период распространения опасной инфекции под Вашим руководством все соответствующие службы нашей области своевременно и жестко среагировали на ситуацию, на территории области взяли под строгий контроль карантин и в связи с ним введенные ограничительные меры. Мы видим наглядные результаты этих мер – в нашей области удалось минимизировать последствия опасной инфекции: в ВКО число заболевших значительно меньше, чем в других регионах республики.

Сейчас, когда здоровье людей и народов всего мира является главной общепланетарной проблемой, появляется уверенность, что мы, восточноказахстанцы, благополучно и c честью пройдем это нёлегкое испытание.

Жители Восточно-Казахстанской области выражают уверенность, что по Вашей инициативе и под Вашим руководством в регионе будут достигнуты положительные результаты в экономике, социальной сфере и во всех областях жизни. Вы, как опытный государственный деятель, хорошо продуманными инициативами и решительными действиями по их реализации заслужили доверие граждан.

С уважением, члены Совета аксакалов

Восточно-Казахстанской областной мечети «Халифа Алтай»:

Багдаулет хажы Мурсалимов,

Рамазан Тусипов,

Шакерхан Азмухамбетов