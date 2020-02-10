Добрые дела

Молодежь Бескарагайского района помогает одиноко проживающим ветеранам с уборкой снега.

Напомним, в районном Доме дружбы – центре общественного согласия создан штаб волонтерского движения. Группа волонтеров «Бірлік» «единство», в которую вошли студенты Бескарагайского колледжа, ученики Больше-Владимировской средней школы и рабочая молодежь, помогает пожилым людям бороться с последствиями обильных снегопадов.

– Ко мне пришли ребята с лопатами и без лишних вопросов расчистили снег во дворе, – говорит пенсионер Василий Брагинец. – Я был приятно удивлен. Поинтересовался, кто они? Оказалось, добровольцы.

Безвозмездная помощь волонтеров способствует укреплению дружбы между людьми, уважению к старшим.

Милана Лейман

Бескарагайский район