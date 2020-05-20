Доброе дело

В Зайсанском районе прошла благотворительная акция.

В период ЧП в разных регионах страны были организованы благотворительные мероприятия, а также оказана помощь нуждающимся людям. В Восточном Казахстане также в каждом районе земляки оказали всестороннюю поддержку представителям социально уязвимых слоев населения.

– В нашем районе такие добрые инициативы проявили руководители крестьянских хозяйств и другие неравнодушные жители района, – отметил аким Зайсанского района Серик Зай-

нулдин. – Они передали сотрудникам аппарата акима района и руководителям отделов продукты питания и кондитерские изделия, предназначенные для малообеспеченных, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями.

Заместитель акима района Серикхан Нуртазин, и. о. руководителя районного отдела внутренней политики, культуры и развития языков Зумрад Дюсенбаева и член инициативной группы, обладательница подвески «Алтын алка» Зауре Баймухаметова доставили гуманитарную помощь адресатам.

Ерик Абитов

Зайсанский район