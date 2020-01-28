Доброе дело сообща

Восточноказахстанцы активно включились в добровольную акцию по уборке снега.

Этой зимой ситуация с выпавшим снегом довольно непростая – если автомобильные дороги регулярно чистит техника, то во дворах и на территориях учреждений сугробы остаются нетронутыми.

Так, в областном центре в детском доме «Үміт» успевают расчищать лишь автомобильный проезд и основные дорожки, а вот спортивная и детская площадки тонут в сугробах.

Свою помощь в борьбе со снегом предложили сотрудники государственных учреждений, предприятий, студенты и просто неравнодушные граждане. Во время обеденного перерыва 200 волонтеров очистили снег с территории, прилегающей к детскому дому. В акции Asar приняли участие заместитель акима области Алишер Мархабат и руководитель аппарата акима области Азамат Мухамедчинов.

Добровольно помочь детскому дому решили сотрудники областного и городского акиматов, управлений внутренней политики, культуры, образования, здравоохранения, по делам религий, медиа-

холдинга «Шығыс ақпарат», Дома дружбы – центра общественного согласия, Молодежного ресурсного центра и студенты ВКГУ имени С. Аманжолова из волонтерской организации «Мейірім».

Как рассказали сами волонтеры, идея помочь с уборкой снега на территории детского дома – общая инициатива.

– Кто-то предложил – давайте сделаем доброе дело, многие поддержали, собрались и приехали. Буквально за час в обеденный перерыв расчистили площадки и территорию, – говорят они. – Каждый, кто приехал, внес свой вклад в общественное дело, не ради пиара или фото в соцсетях, а потому что хотел помочь.

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В Семее учащиеся колледжей и высших учебных заведений взялись за лопаты и приняли участие в акции по очистке от снега городских культурно значимых объектов.

Многие из ребят принимают участие в подобных акциях уже не первый раз. Так, студент первого курса колледжа

радиотехники и связи Никита Гутов регулярно помогает городскому приюту для бездомных животных «4 лапы+» и сегодня, узнав об акции, также решил ее поддержать.

– В колледже спросили, кто из ребят может помочь с уборкой снега на прилегающей к памятнику Абая территории и еще нескольких объектах, – рассказал Никита. – Большинство сразу же согласились. Я тоже решил помочь.

В рамках акции ребята расчистили снег не только вокруг памятника, но и помогли с очисткой дворов одиноким пенсионерам, проживающим в поселке Восточный.

– По инициативе Молодежного ресурсного центра в городе проводится акция по уборке снега на территориях культурно значимых объектов, – сообщила одна из организаторов акции Фариза Онгарова. – Также ребята помогают одиноким пожилым людям. Мы обзвонили учебные заведения и пригласили всех желающих принять участие в этой доброй акции. Только сегодня откликнулись около 30 волонтеров.

Волонтеры отмечают, что эта акция не разовая, она обязательно получит продолжение. В следующий раз ребята расчистят снег на территории других культурных объектов.

Дмитрий Одинцов, Флора Левина

Усть-Каменогорск –Семей