Ежедневно более ста волонтёров Центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области совершают маленькое чудо для жителей региона.

Напомним, открытие Года волонтёров прошло в Усть-Каменогорске в областном Доме дружбы – центре общественного согласия в январе этого года. С тех пор актив волонтёрского движения пополнился новыми силами – молодыми людьми, пожелавшими активно включиться в решение социально значимых вопросов.

– Ассамблея народа Казахстана одна из первых отреагировала на объявление

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 2020 года Годом волонтёра, – подчеркнул заместитель директора Дома дружбы ВКО, руководитель регионального молодежного движения «Жаңғыру жолы» и штаба волонтёров АНК ВКО Равиль Юнусов. – После Указа Главы государства о введении в республике режима чрезвычайного положения в целях недопущения распространения КВИ волонтёры первыми откликнулись на призыв помочь соотечественникам преодолеть этот непростой период. С первых дней действия ограничительных мер в Усть-Каменогорске и Семее мы доставляем продукты, предметы первой необходимости и медикаменты, оказываем другую помощь пожилым людям, представителям социально уязвимых слоев населения.

По словам Равиля Юнусова, волонтёры АНК ВКО в этот период оказали поддержку нескольким десяткам людей старшего возраста.

– В соответствии со своим пропуском волонтёры выходят в четный или нечетный день, чтобы купить продукты и лекарства для ветеранов, – пояснил он. – Они действуют как работники службы бесплатной доставки.

Волонтёры считают, что это не только пример новых возможностей социального развития, но и сохранение единства и взаимопомощи. К казахстанцам, особенно молодым, пришло понимание, что добровольный труд на благо общества – это вклад в укрепление мира и межэтнического согласия.

– Я более 20 лет являюсь активистом областного Дома дружбы и считаю, что сделать небольшое доброе дело под силу каждому, – отметил Равиль Юнусов. – Чтобы стать волонтёром АНК ВКО, достаточно подать заявку на электронный адрес: volonter_ank@mail.ru.

Ева Ким