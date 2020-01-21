Доброволец – звучит гордо

Более 600 восточноказахстанцев выразили желание стать волонтёрами в ходе единого дня презентации работы Центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области.

Торжественное открытие Года волонтера прошло в Усть-Каменогорске в областном Доме дружбы – центре общественного согласия.

– Наши задачи – это не только вовлечение людей в решение социально значимых вопросов, демонстрация новых возможностей социального развития, всесторонняя поддержка волонтеров и содействие развитию волонтерского движения, но и сохранение единства и межэтнического согласия, – отметила заведующая секретариатом АНК ВКО Жанна Аскарова. – Добровольческие инициативы – тема актуальная в настоящее время, когда волонтерство перешло на новый этап развития. К казахстанцам, особенно молодым, пришло понимание, что добровольный труд на благо общества необходим каждому и является одним из условий успешной жизни всей страны.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана – это уникальный общественный институт, созданный по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 1995 году.

– В основе политики государства лежит единство многообразия независимо от этнической принадлежности, – сказал Алишер Мархабат. – В регионе работают 12 городских и районных Домов дружбы, на базе которых действуют 117 этнокультурных объединений. Вклад в укрепление мира и согласия вносит Совет аксакалов. Старейшины – это эксперты в области общественной жизни. Действуют 17 кабинетов медиации. Второй год в рамках программы «Рухани жаңғыру» развивается проект «Культурное наследие Восточного Казахстана», в рамках которого собрано много материалов, изданы сборники и методические пособия, обновлены костюмы творческих коллективов. В 2020 году пройдёт празднование знаковых событий: 175-летия Абая, 25-летия Ассамблеи народа Казахстана, Года волонтёра.

Волонтёр оказывает помощь безвозмездно, внося вклад в реализацию социально значимых проектов, а взамен получает опыт работы в команде, участие в мероприятиях, общение с интересными людьми.

Центр волонтерского движения АНК ВКО будет действовать в четырех направлениях. Социальное (бірлик) будет в ведении председателя русского культурного центра Веры Правдиной. Оно подразу-мевает оказание помощи нуждающимся, лицам с ограниченными возможностями, жертвам стихийных бедствий и т. д. Образовательное направление (білім) возглавила руководитель пресс-службы Дома дружбы Айзада Бибулова, чтобы содействовать профессиональной ориентации школьников, обучению языкам, проведению бизнес-тренингов. Спортивное направление (тәрбие), которым занялся методист Дома дружбы Владислав Артамонов, представляет собой совместный масштабный проект с Управлением физической культуры и спорта ВКО по подготовке спортивного резерва, развитию массового спорта. Медиативную часть (келісім) взял на себя студент Алжар Акылбаев, основная деятельность этого направления – досудебное разрешение споров.

– Я более 20 лет являюсь активистом областного Дома дружбы и считаю, что общественная жизнь – это и есть волонтерство, – признался руководитель молодежного движения «Жаңғыру жолы» Равиль Юнусов. – Помочь поднять коляску, убрать мусор во время отдыха, перевести ветерана через дорогу – эти маленькие добрые дела под силу каждому. Ассамблея народа Казахстана первой поддержала инициативу Года волонтёра. За один день более 600 волонтеров восточноказахстанцев изъявили желание стать волонтёрами. По словам Президента РК Касым-Жомарта

Токаева, волонтерство – это не просто бесплатная работа, это показатель ответственности граждан и готовность менять мир к лучшему. По данным ООН, вклад волонтерства в мировую экономику составляет более 400 млрд долларов ежегодно.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что вовлечение молодёжи и активных граждан в волонтерскую деятельность – это общая задача. Причем речь идет не о работе в режиме 24/7, а всего о паре часов, которые может выделить из своего графика любой гражданин, чтобы сделать что-то полезное для окружающих – выйти на субботник, посетить детский дом, проведать одиноких пожилых людей и т. д.

Спикеры рассказали о функциях волонтерских направлений, а также о специфике работы центра, проблемах, путях решения и выработке стратегии.

Чтобы стать волонтером АНК ВКО, достаточно подать заявку на электронный адрес:

volonter_ank@mail.ru.

Ева Ким