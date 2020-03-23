Для хорошего настроения

В Бескарагае придумали, как поднять настроение сельчанам в канун весеннего праздника Наурыз.

В связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане в Бескарагайском районе к встрече праздника подошли творчески.

– Так как все массовые мероприятия в районе отменены, мы разместили множество красочных баннеров с тематикой Наурыза, – отметила руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Назира Идрисова. – Несмотря на то, что в этом году люди отметят его в узком семейном кругу, пусть в обществе царит атмосфера единства.

Назира Идрисова также добавила, что члены временной комиссии районного маслихата по ежедневному графику выездов посетили ряд сельских округов. Они провели мониторинг цен на продукты питания в магазинах и порекомендовали предпринимателям села не поднимать цены на основные продукты питания и товары первой необходимости, соблюдать нормы ежедневной санитарной обработки, регулярно проводить дезинфекционные работы.

Ева Ким

Бескарагайский район