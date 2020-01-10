Для удобства и комфорта

Здание, в котором учреждение располагается в настоящее время, не соответствует условиям, в которых нуждаются люди с особыми потребностями.

При посещении Центра аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отметил, что помещения и коридоры в этом здании узкие и тесные. Людям, которые обращаются сюда, передвигаться в них достаточно сложно. Предполагается, что Центр занятости населения займет одну из пустующих построек, расположенных на территории БСМП.

– Я побеседовал с посетителями центра, выслушал их предложения. В ближайшие полгода это здание будет отремонтировано. В нем создадут оптимальные условия для людей, которые приходят в это государственное учреждение. Наши граждане будут чувствовать себя комфортно, – сказал Даниал Ахметов.

По словам акима области, средства на ремонт выделят в течение месяца. Строительные работы начнутся уже в марте. На их проведение понадобится около четырех-пяти месяцев.

Еще один вопрос, касающийся социальной защиты, будет решен до конца месяца. По поручению Даниала Ахметова, с февраля в Усть-Каменогорске будет осуществляться доставка жизненно важных средств непосредственно в квартиры и дома людей с особыми потребностями.

Сейчас представителям этой категории населения приходится самим приезжать в Центр занятости и забирать необходимые гигиенические средства, средства реабилитации, передвижения и другие. Подготовительные работы завершаются. Уже с 1 февраля для 358 устькаменогорцев с особыми потребностями будет организована доставка этих вещей до дверей.

Кристина Кирдяпкина

Фото Тлеубека Шаяхмет