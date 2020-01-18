Для удобства и комфорта

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел встречу с жителями 19-го жилого района Усть-Каменогорска и ответил на наболевшие вопросы.

Зачастую в новых микрорайонах проекты благоустройства реализуются с большим отставанием или вовсе не выполняются. Пока это актуально и в отношении 19-го жилого района областного центра.

С 2008 года этот современный жилой массив застраивается с базовыми и обязательными инфраструктурными элементами – школами, детскими садами, поликлиниками, государственными учреждениями. Однако новый жилой комплекс пока еще не в полной мере отвечает требованиям для комфортного проживания.

С целью повышения качества жизни горожан по поручению Даниала Ахметова разработан Комплексный план благоустройства 19-го микрорайона, согласно которому в 2020 году жилой массив должен кардинально изменить свой облик. На его благоустройство из местного бюджета планируется направить свыше 1,3 млрд тенге.

Проект благоустройства на встрече представил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. По его словам, работы пройдут в два этапа. Сначала инфраструктурная трансформация коснется второго и третьего квартала. Первоочередная задача, нетерпящая отлагательств, – строительство дренажных и ливневых сетей, проведение уличного освещения, строительство тротуаров и внутриквартальных проездов. Установят скамейки и торшерные светильники.

Вторым этапом Плана предусмотрено благоустройство оставшихся участков первого и второго кварталов. Здесь также предполагается расширение проездов, прокладка тротуаров, установка опор освещения и скамеек с урнами, озеленение и разбивка цветников.

– Планируется освещение проездов, тротуаров и площадок, появится 595 светоточек. Установят 100 комплектов скамеек и урн. Кроме того, в микрорайоне обустроят 12 детских и 12 спортивных площадок, три футбольных поля, семь зон отдыха для взрослых, – сказал Жаксылык Омар. – При разработке Плана мы учитывали мнение жителей, анализировали жалобы людей, которые направлялись в городской и областной акиматы. До начала встречи в фойе работала консультационная группа, которой можно было задать вопросы. Эта группа будет работать и после нашей встречи.

Как отметил Даниал

Ахметов, в микрорайоне будут наращивать объемы строительства. Запланированы масштабные работы по благоустройству.

– Есть такое понятие – открытый бюджет. Вы должны знать, как расходуются финансовые ресурсы, – пояснил Даниал Ахметов. – Я хочу, чтобы эта практика была апробирована в 19-м микрорайоне, чтобы каждый из вас принимал правильное посильное участие, чтобы вся ваша энергия была направлена не только на критику. Критиковать надо, но в то же время нужно, чтобы в результате все пришло в позитивное русло, чтобы вы смотрели, как работают строители, оценивали качество работ и видели, как расходуются народные деньги.

Особое внимание в жилом районе будет уделено озеленению. Запланирована разбивка цветников и посадка 15 тысяч саженцев деревьев. Глава региона пообещал лично начать посадку деревьев, но добавил, что ждет поддержки населения.

На встречу с представителями власти пришли более 500 жителей 19-го микрорайона. У каждого была возможность задать интересующий вопрос. Некоторые высказывали жалобы, кто-то выступал со словами благодарности. Один из жителей выразил свои пожелания в стихах.

С помощью рифмы глава многодетной семьи поблагодарил акимат за выделенное жилье, а также попросил устранить проблемы с общественным транспортом, устроить детские площадки и тротуары.

– Вашу поэтическую лирику я понял, – ответил

Даниал Ахметов. – Время покажет. Будем делать все, что обещали.

Аким области также добавил, что, когда начнутся работы по благоустройству, никто не должен оставаться в стороне: ни представители КСК, ни местные жители.

Кристина Кирдяпкина

Тлеубек Шаяхмет