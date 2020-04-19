Для тех, кому нужна поддержка

Многодетные матери получают помощь от фонда Birgemiz.

Одна из них – Майраш Султанбекова из Семея. В прошлом году семья Султанбековых отпраздновала новоселье в микрорайоне Карагайлы. В этом году начала получать адресную социальную помощь, совсем недавно поступила помощь от фонда Birgemiz, а от партии Nur Otan семье доставлена продуктовая корзина.

– Я благодарна Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который учредил фонд Birgemiz и помогает всем, кто оказался в трудной ситуации, – рассказала Майраш Султанбекова. – Сейчас всем непросто, не только многодетным матерям или нуждающимся. За заботу о нас мы благодарны акиму ВКО Даниалу Ахметову и акиму Семея Ермаку Салимову.

В семье воспитываются пятеро детей – два сына школьники, две дочери учатся в колледже, третья еще совсем маленькая. Теперь старшие дети занимаются дистанционно.

Флора Левина