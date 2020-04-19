Для тех, кому нужна поддержка

Общество

Многодетные матери получают помощь от фонда Birgemiz. 

Для тех, кому нужна поддержка

Одна из них – Майраш Султанбекова из Семея. В прошлом году семья Султанбековых отпраздновала новоселье в микрорайоне Карагайлы. В этом году начала получать адресную социальную помощьсовсем недавно поступила помощь от фонда Birgemiz, а от партии  Nur Otan семье доставлена продуктовая корзина. 

– Я благодарна Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаевукоторый учредил фонд Birgemiz и помогает всемкто оказался в трудной ситуации, – рассказала Майраш Султанбекова. – Сейчас всем непросто, не только многодетным матерям или нуждающимся. За заботу о нас мы благодарны акиму ВКО Даниалу Ахметову и акиму Семея Ермаку Салимову. 

В семье воспитываются пятеро детей – два сына школьникидве дочери учатся в колледжетретья еще совсем маленькаяТеперь старшие дети занимаются дистанционно. 

Флора Левина 

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