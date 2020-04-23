Для тех, кому нужна поддержка

«Казцинк» выделил 10 млн долларов для поддержки казахстанцев во время пандемии COVID-19.

20 апреля в фонд Birgemiz поступили пожертвования в размере 10 млн долларов от

ТОО «Казцинк». Эти средства будут направлены на оказание прямой адресной помощи нуждающемуся населению.

Напомним, на прошлой неделе Елбасы заявил о второй волне поддержки со стороны фонда, которая стартует в начале мая.

Общественный фонд Birgemiz выразил благодарность коллективу «Казцинка» за оказанную помощь, направленную на поддержку нуждающихся граждан в

условиях борьбы с коронавирусом.