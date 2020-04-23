Для тех, кому нужна поддержка

БІЗ БІРГЕМІЗ

«Казцинк» выделил 10 млн долларов для поддержки казахстанцев во время пандемии COVID-19. 

Для тех, кому нужна поддержка

20 апреля в фонд Birgemiz поступили пожертвования в размере 10 млн долларов от 
ТОО «Казцинк». Эти средства будут направлены на оказание прямой адресной помощи нуждающемуся населению. 

Напомнимна прошлой неделе Елбасы заявил о второй волне поддержки со стороны фондакоторая стартует в начале мая. 

Общественный фонд Birgemiz выразил благодарность коллективу «Казцинка» за оказанную помощьнаправленную на поддержку нуждающихся граждан в 
условиях борьбы с коронавирусом. 

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