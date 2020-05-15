Для села, в котором вырос

Поддержка жителей своей малой родины стала доброй традицией среди восточноказахстанцев.

Жизнь, как лакмусовая бумага, выявляет темные и светлые стороны людей. Тех, кто в сложные периоды готов оказать поддержку, совершать добрые, благие поступки, – большинство. В такое время все чаще звучат имена соотечественников, готовых прийти на помощь согражданам, бывшим землякам. Так, руку помощи жителям небольшого села Теректыбулак протянул Асхат Игибаев.

В этом селе он вырос и окончил школу. Сейчас проживает в Алматы, руководит крупной энергетической компанией. Меценат передал 10 семьям Теректыбулака, которые не имеют стабильных источников дохода, по 35 тысяч тенге. Общая благотворительная сумма составила 350 тысяч тенге.

Традиция обращения к малой родине и поддержки ее жителей, особенно в трудные периоды, бытовала в районе всегда. В летние месяцы едут в села их бывшие жители, чтобы отдать дань памяти предкам, сделать посильное доброе дело. В селе Теректыбулак эту эстафету принял Асхат Игибаев.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район