Для защиты каждого

Сотрудники «Казцинка» одними из первых в ВКО начали массово проходить тестирование на COVID-19.

23 апреля в Восточный Казахстан доставлены 100 тысяч экспресс-тестов, закупленных за счет средств фонда «Парыз». В списки первых тестируемых попали граждане, входящие в группу риска. В их числе врачи, полицейские, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также работники промышленных предприятий, деятельность которых продолжается в режиме чрезвычайного положения.

Сдают анализы на наличие в крови антител к вирусу и сотрудники «Казцинка».

– Около пяти тысяч казцинковцев в регионе пройдут бесплатное экспресс-тестирование, – отметил исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – Существует гипотеза, что некоторые люди могли ранее перенести вирусную инфекцию без выраженных симптомов. Результаты анализов позволят окончательно разобраться в этом вопросе. Кроме того, на сегодняшний день одним из действенных способов лечения от COVID-19 является переливание иммунной плазмы. Повсеместное тестирование граждан поможет врачам выявить людей, в крови которых выработались антитела к вирусу, что позволит предупредить возможную вторую волну заболевания.

К 4 мая экспресс-тест уже прошли 568 казцинковцев из Усть-Каменогорска и Риддера. По словам Андрея Лазарева, который и сам сдал анализы, процедура совершенно безболезненная и занимает буквально пару минут.

Кроме участия в массовом тестировании на «Казцинке» принимают и другие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На самом производстве, как и в автобусах, предназначенных для передвижения работников, организована термометрия. Также проводится регулярная дезинфекция в местах скопления людей и в автобусах после каждого рейса. Всех сотрудников обеспечивают защитными медицинскими масками.

Вместе с тем, как отметил Андрей Лазарев, каждому работнику «Казцинка» предоставлено право получения санитарного отпуска.

– Если работник почувствует недомогание, он может позвонить мастеру и отпроситься. При этом его заработная плата сохраняется полностью. Мы понимаем, что лучше, если человек вызовет врача на дом и проверит свое здоровье, нежели придет на работу и подвергнет риску своих коллег, – резюмировал он.

Ания Есмухамет