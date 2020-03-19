Длинные каникулы

Жителям области посоветовали по возможности не водить малышей в детский сад.

Руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова сообщила, что дошкольные учреждения работают в штатном режиме, но в них действует свободное посещение и за пропуски детей не отчисляют.

В организациях образования введен ряд мер для профилактики и защиты населения от коронавирусной инфекции. С 16 марта во всех школах области объявлены каникулы, а колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. Преподаватели школ, колледжей и университетов работают удаленно с сохранением заработной платы.

Сайрангуль Жумадилова отметила, что после завершения каникул в школах, по необходимости, создадут условия для продолжения обучения в дистанционном режиме.

Приостановлена работа организаций дополнительного образования. Принимаются меры для ограничения работы частных образовательных центров. Приостановили работу Дворцы школьников, Дома юношества, музыкальные и художественные школы. Все запланированные олимпиады и соревнования перенесены.

– Учреждения образования получили необходимые инструкции работы, – подчеркнула Сайрангуль Жумадилова. – Во всех дошкольных учреждениях два раза в день проводится дезинфекция. Вопрос находится на постоянном контроле.

Кристина Кирдяпкина