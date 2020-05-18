Династия педагогов

Несколько поколений семьи Бартеневых из Риддера посвятили себя педагогической деятельности.

Особым показателем стабильности всегда являются семейные династии. В них из поколения в поколение, от родителей к детям передаются опыт и навыки. Представители такой трудовой династии проживают в Риддере. Это большая семья Бартеневых – Кузнецовых. Об этой династии педагогов рассказала представительница семьи Антонина Теребова (Кузнецова).

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО БЕЗ РОСКОШИ

Она родилась в семье учителей. Им с братом родители обеспечили счастливое детство. В доме всегда было много книг, и чтение стало любимым занятием, которым они заполняли все свободное время. Ещё в их семье любили спорт и путешествия.

– Зимой часто всей семьёй катались на лыжах, а летом путешествовали, – вспоминает Антонина Александровна. – Не знаю, как удавалось родителям на более чем скромную учительскую зарплату возить нас в Москву, Ленинград, несколько раз посетить мамину родину в Костроме, покататься на пароходах по Волге, побывать на Урале, в Свердловске, в Алтайском крае.

Так как они с братом Сергеем окончили музыкальную школу по классу фортепиано, юная Антонина решила стать преподавателем музыки. Но, проработав два года, изменила свой выбор и поступила на отделение английского языка филологического факультета Усть-Каменогорского педагогического института. В 1974 году получила диплом учителя английского языка и с тех пор по настоящее время работает в школе. За добросовестный и многолетний труд в 1985 году получила значок «Отличник просвещения КазССР», в 2002 году отмечена грамотой Министерства просвещения РК.

– Шесть лет в нашей школе работали волонтеры Корпуса мира США, – рассказывает Антонина Александровна. – За это время наши учащиеся и учителя английского языка существенно повысили свой языковой уровень.

Четыре года подряд, начиная с 1997, педагог участвовала в казахстанско-американском конкурсе «За отличие в обучении». В 2002 году стала финалистом этого конкурса и была направлена в составе группы из десяти учителей на учебу в Университет Южной Каролины в США.

– Не было бы у меня успехов, если бы не мои родители и брат, которые всегда и во всем оказывали поддержку, помощь и являлись для меня надежным тылом, – с гордостью констатирует она.

Кстати, брат Антонины Сергей Кузнецов работал заместителем начальника уголовного розыска Лениногорска, начальником ГОВД Зыряновска, первым заместителем Управления внутренних дел Восточно-Казахстанской области. Окончил юридический факультет Алтайского государственного университета, Московскую академию МВД, получил звание магистра юридических наук, полковник юстиции в отставке. Ушел из жизни в возрасте 55 лет после продолжительной болезни в 2008 году.

КРЕПКИЙ СЕМЕЙНЫЙ СОЮЗ

Несомненно, основу всех последующих успехов детей всегда закладывают родители. Мама Антонины, София Кузнецова родилась в 1927 году в Костроме, где провела детство и юность. Отец умер, когда ей было два года. Жили они вдвоем с мамой, Прасковьей Степановной. Когда началась война, пришлось совмещать обучение с работой в госпитале. Было очень тяжело. В 1944 году дядя Софьи Петровны перевез их к себе в село Яменск Алтайского края, где она окончила школу.

– В 1947 году после окончания Алма-Атинского пединститута ее направили в Риддер, в среднюю школу № 14, где она встретилась с моим будущим отцом Александром Кузнецовым, – рассказывает Антонина Теребова. – Они поженились в том же году и больше не разлучались.

София Кузнецова преподавала русский язык и литературу. Молодую, красивую, интеллигентную учительницу до сих пор вспоминают её ученики. Уроки литературы проходили под музыку Чайковского, Глинки. Ещё она знакомила детей с живописью, так как хорошо рисовала. Проработав 10 лет в средней школе № 14, перешла в восьмилетнюю школу № 7, где потом стала завучем.

В 1963 году Софии Кузнецовой присвоено звание «Отличник просвещения Казахской ССР». В 1964 году – «Ударник коммунистического труда». Она также награждена юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «60 лет Победы в Великой Оте-чественной войне 1941–1945 годов». За многолетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета ССР также награждена медалью «Ветеран труда». Имеет четыре благодарности за успехи в учебно-воспитательном процессе, благодарность за работу в оснащении и оборудовании учебных кабинетов в 1981 году.

Отец Антонины, Александр Кузнецов 17 лет проработал директором средней школы № 14. Он родился в 1920 году в крестьянской семье в Змеиногорске Алтайского края. Его отец и тезка Александр Кузнецов – участник гражданской войны. Мать Анна Кузнецова (Пирожкова) в возрасте трех лет осталась сиротой, воспитывалась у чужих людей. Когда подросла, девочку отдали в господский дом Барцовых в Барнауле, где она служила горничной. Рано вышла замуж. Родила четверых детей.

Александр был самым младшим. Учился хорошо, все время читал, всем интересовался и уже в школьные годы знал намного больше своих сверстников. Из-за тяжелого положения из Змеиногорска семья переехала в развивающийся Риддер. В этом городе старший брат Иларион окончил ФЗУ, средний Николай – горно-металлургический техникум.

Александр учился в школе в 4-м микрорайоне. С 1940 года начал трудовую деятельность учителем химии в Усть-Каменогорске. В 1941 году, когда началась война, попросился на фронт добровольцем. Но его не взяли из-за очень плохого зрения. В 1942 году поступил в Учительский институт и по окончании – на заочное отделение педагогического института в Семипалатинске.

С 1944 года работал преподавателем естествознания в неполной средней школе № 11, а в 1945 году стал заву-чем. В 1946 году перешел в нсш № 14 преподавателем химии, а в 1948 году стал директором этой школы, теперь уже средней, и до 1966 года оставался на этом посту.

На всех должностях, от рядового учителя до директора школы, Александр Александрович проявил себя вдумчивым наставником и умелым руководителем. Как опытный и знающий педагог, владеющий современными методами ведения урока, воспитал не одно поколение учеников, а также педагогов, прививая им любовь к трудной, но необходимой работе учителя. Все выпускники отзываются о нем как о благородном и порядочном человеке, справедливом руководителе и мудром учителе. Имеет множество наград, в том числе за трудовой вклад во время ВОВ.

ВЫБОР БЕЗ СОМНЕНИЙ

Брат Александра Николай, по рассказу Антонины Александровны, пройдя Великую Отечественную войну и отслужив в армии, вернулся в родной Риддер и пошел работать на свинцовый завод.

Братья часто встречались, хотя у каждого была своя работа. В один из выходных дней Александр познакомил Николая со своей коллегой Полиной Чащевой. Вскоре они поженились. Полина Терентьевна родилась в 1922 году в селе Устьянка Алтайского края, а в 1939 году их семья переехала в Риддер. После окончания Учительского института в Алма-Ате работала учителем русского языка и литературы в Алма-Атинской области. Затем заочно окончила КазПИ им. Абая.

В период трудных военных лет учителя и школьники помогали приближать победу. Ухаживали за ранеными в госпиталях, собирали теплые вещи и посылали их на фронт, убирали урожай на полях. Полина Терентьевна была заводилой в любом деле.

Долгие годы она работала директором средней школы

№ 13 в Риддере, а затем в 1969 году была назначена директором средней школы № 8. С утра и до позднего вечера она находилась в школе. Муж и сын с пониманием относились к этому. А учителем она была необыкновенным. До сих пор её выпускники помнят эмоциональные, захватывающие уроки. Кроме того, Полина Кузнецова была депутатом городского и областного советов.

Что характерно, подросший сын Анатолий привел в дом молодую жену, конечно же, учительницу. Ольга Афанасьевна продолжила дело своей свекрови, до сих пор преподает математику. Имеет множество наград.

Ольга Кузнецова родилась в Курчумском районе, близ рудника Ленинский. Ее мама Александра Ивановна работала врачом, отец был шахтером. В 1972 году, окончив среднюю школу в Серебрянске, она поступила на математический факультет Усть-Каменогорского педагогического института. Получив диплом, работала учителем математики. Ее труд также отмечен наградами.

В июле 2017 года Анатолий Кузнецов ушел из жизни. Вместе они воспитали двух дочерей. Младшая дочь Елена окончила филологический факультет в Барнаульском государственном педагогическом университете.

– В выборе будущей профессии у моей мамы не было сомнений, – уверена Антонина Александровна. – Перед глазами всегда был пример трёх тётушек. Окончив царскую гимназию, они после окончания педагогического училища и вуза пошли работать в школу.

Старшая сестра Евстолия Парийская (Бартенева) была учителем биологии и химии, средняя Ида – учителем начальных классов, младшая Антонина Малышева (Бартенева) – также учителем начальных классов.

– Кстати, меня назвали Антониной в её честь, – отмечает наша собеседница.

ВСЕ ПЕДАГОГИ

Так сложилось, что близкие родственники этой семьи тоже педагоги. Двоюродная сестра Софии Кузнецовой Ольга Бачарникова (Бартенева) учитель немецкого языка. После окончания Тульского государственного педагогического института уехала по направлению в Канск (РФ), работала преподавателем немецкого языка сначала в школе, а затем в техникуме. Племянница Елена Малышева, внучка Антонины Петровны, работает в селе Жажлево Кинешемского района Ивановской области (РФ) директором школы, преподает химию.

Ещё одна племянница, Марина Захарова – учительница начальных классов в селе Целинном Алтайского края. В 1978 году у неё родилась дочь Анюта. В 1995 году она окончила с отличием школу и поступила в ВКГУ им. С. Аманжолова на факультет иностранных языков. Получила красный диплом по специальности «учитель английского и испанского языков, переводчик-референт». Живет и работает в Алматы, у неё трое детей.

Ерик Абитов

Риддер

По заказу ОВП г. Риддера