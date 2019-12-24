ДИАЛОГ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Глава региона Даниал Ахметов ответил на вопросы жителей ВКО в прямом эфире программы «Час акима» на телеканале ALTAY.

Часовой эфир был посвящен основным направлениям развития области, важным социальным проектам, которые реализованы в этом году, и планам на 2020 год.

Развитие медицины и соответствие ее международным стандартам – одна из основных задач, поставленная главой региона. За несколько лет в медучреждения области закуплено более 1000 единиц современного оборудования, около 5000 врачей и медсестер прошли дополнительное обучение, часть из них – во всемирно известных зарубежных клиниках. Также, по словам Даниала Ахметова, планируется привести клиники ВКО к международным стандартам качества и безопасности для медицинских учреждений JCI.

– За три года такие направления медицины, как онкология, материнство и детство, травматология, болезни системы кровообращения, должны и будут отвечать международным стандартам, более 500 врачей должны пройти серьезную переквалификацию за рубежом, – сказал Даниал Ахметов.

Аким области также подчеркнул, что в следующем году к международным стандартам приведут программу обучения цифровому программированию. В нашем регионе есть для этого отличный фундамент – все школы оснащены современными IT-классами, которые предназначены для обучения ребят робототехнике и программированию.

– В области действуют 82 колледжа. Оборудование в ряде из них было устаревшее. Сегодня картина меняется, колледжи полностью переоснащаются. Это поднимает не только качество образования, но и уровень трудоустройства, – отметил Даниал Ахметов.

Глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство будет катализатором экономики ВКО как минимум еще 25 лет. Главным импортером сельскохозяйственной продукции является КНР, где уровень потребления превышает уровень производства. Так как граница между Казахстаном и Китаем проходит именно через ВКО, то для региона торговые отношения с Поднебесной имеют большие перспективы.

– Мы не должны полагаться лишь на минеральные ресурсы, хотя и имеем внушительные запасы, – сказал Даниал Ахметов. – У нас есть другие возможности. Конечно же, параллельно надо развивать производство молочной продукции и мяса высокого качества.

Большое внимание уделяется адресной социальной помощи для малообеспеченных и многодетных семей. По информации акима ВКО, все дети, относящиеся к этой категории населения, имеют возможность бесплатно посещать детские сады, получать горячее питание в школах, школьную форму. По инициативе Даниала Ахметова выпускники бесплатно обучаются в колледже, а в вузах для детей из малообеспеченных и многодетных семей выделяются дополнительные гранты.

– Мы серьезно занимаемся вопросом обеспечения таких семей жильем. В январе этого года в очереди на получение жилья стояли 982 человека из малообеспеченных и многодетных семей, в октябре их стало уже 1867. В этом году 592 квартиры и дома предоставили семьям из этой категории. В течение трех лет планируем закрыть потребность для 1867 очередников, – отметил Даниал Ахметов.

Во время прямого эфира акиму области поступали вопросы из районов. Отвечая на них, Даниал Ахметов рассказал, что в поселке Новая Бухтарма в следующем году отремонтируют систему центрального отопления. В Риддере городская больница будет оснащена новым оборудованием и у жителей исчезнет потребность обращаться за помощью в медучреждения областного центра.

Также глава региона напомнил, что следующий год ознаменован 175-летием Абая Кунанбаева. Юбилей выдающегося сына казахского народа, поэта и просветителя отметят не только казахстанцы, но и вся мировая общественность. Несомненно, эпицентром праздничных мероприятий станет родина Абая – Восточно-Казахстанская область.

Кристина Кирдяпкина