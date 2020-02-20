Диалог, важный для каждого

Накануне отчетной встречи акима ВКО с населением в общественной приемной областного филиала партии Nur Otan глава региона провел прием граждан по личным вопросам.

В областном акимате уделяется особое внимание проведению открытых диалогов с населением. На ежегодных отчетах акима ВКО восточноказахстанцы могут задать любые интересующие их вопросы. Тем не менее личные приемы граждан, которые проводятся регулярно, не теряют актуальности и помогают рассмотреть не только частные обращения, но и носящие общественный характер.

На этот раз к Даниалу Ахметову с различными просьбами и предложениями обратились десять восточноказахстанцев. На встрече также присутствовали и давали пояснения руководители государственных органов, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Акимы районов подключались к беседе в режиме видеосвязи.

Так, председатель общественного объединения «Наше поколение» Марина Соловьева заметила, что в ВКО не ведется работа по разъяснению поправок в Закон РК «О жилищных отношениях». Грядут большие изменения в сфере жилищного хозяйства, КСК будут упразднены, а в домах создадут кондоминиумы. Жители должны знать все нюансы этого процесса, но отделы ЖКХ бездействуют и не информируют об этом граждан.

– Предлагаю вам решить с акимом Усть-Каменогорска Жаксылыком Омаром, как лучше провести разъяснительную работу с населением, – предложил Даниал Ахметов. – Через два месяца заслушаем ответственных лиц, узнаем, что сделано в этом направлении и какие результаты достигнуты.

Также Марина Соловьева попросила акима ВКО поддержать инициативу членов ОО «Наше поколение» по выдвижению кандидатуры Первого

Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева на соискание международной Нобелевской премии «За деятельность по укреплению мира».

В опубликованной в 2018 году статье «Семь граней Великой степи» отмечено, что Казахстан является родиной тюльпанов и яблок. Исторически «яблочным» городом считается южная столица Алматы. Но житель Зайсанского района Даулеткельды Сакибаев намерен доказать, что и климат Восточного Казахстана подходит для выращивания яблок сорта апорт. С просьбой о выделении земли для проведения испытаний он пришел на прием акима области.

По словам Даулеткельды Сакибаева, ему требуется участок площадью 400 гектаров. Аким Зайсанского района Серик Актанов выделил 10 гектаров, но этого недостаточно. Даниал Ахметов поддержал инициативу и поручил найти подходящий участок земли.

В рамках приема граждан к главе региона обратились жители области с вопросами о выделении жилья, начислении пенсий, поддержке предпринимательской деятельности, строительстве коммуникаций.

Даниал Ахметов отметил, что каждое обращение будет внесено на рассмотрение в соответствующие исполнительные органы.

Кристина Борисова

Тлеубек Шаяхмет