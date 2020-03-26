Джемпер для джигита

Древнее мастерство по изготовлению национальной одежды, в том числе для самых маленьких, освоила Нургуль Аязбаева из Усть-Каменогорска.

Нургуль родилась в Алтае в семье известного журналиста Каира Кудайбергенова.

– Жили мы в разных городах и сёлах, так как папа трудился внештатным корреспондентом разных изданий, в том числе и областной газеты «Рудный Алтай», – вспоминает Нургуль. – Мама Зина работала в самых разных отраслях, она у нас всесторонне развитый человек.

Нургуль и её сестра Толкын с детства увлекались творчеством, рукоделием, рисованием.

– Рисование, черчение и, конечно же, уроки по трудовому обучению я просто обожала, – признается наша героиня. – На занятиях по труду мы шили прихватки, фартуки, брюки, юбки, а также вязали, вышивали, кроили, мастерили. А потом дома на ручной швейной машинке я оттачивала полученные навыки. Из лоскутков шила наряды пупсикам, делала шляпки и прочее.

После окончания школы-лицея имени О. Бокея Нургуль поступила в колледж на специальность «Модельер-конструктор». Затем в ВГИ получила еще одну профессию – дизайнера.

– Мама хотела, чтобы я стала юристом или экономистом, как это было модно в начале 2000-х годов, – рассказала моя собеседница. – Однако папа сказал, чтобы я осталась верной своей мечте и поступила туда, куда хотела пойти со школьной скамьи. Ведь я уже в пятом классе для себя решила, что буду заниматься творчеством, поскольку с самого детства любила рисовать, чертить, шить, лепить, создавать что-то красивое.

От судьбы не уйдешь. Через некоторое время Нургуль поняла, что создавать что-то своими руками, украшать мир – это настоящее призвание. Так она стала мастером-ремесленником.

Стоит отметить, что наша героиня рано вышла замуж, потом один за другим пошли дети. Семейные обязанности и домашний быт сделали своё дело – искусство было отложено до лучших времен.

ГРАН-ПРИ В ДУБАЕ

– Когда дети немного подросли, меня пригласили в международную школу «Нурорда» преподавать предмет «Қолөнер» (рукоделие), – говорит Нургуль Аязбаева. – Спустя год мои воспитанники начали демонстрировать отличные результаты на городских и областных конкурсах. Один из них завоевал Гран-при на международном фестивале по изобразительному и декоративно-прикладному искусству «Art-Holliday» в Дубае.

Напомним, это был грандиозный успех ребят из Усть-Каменогорска, которые, благодаря своим наставникам стали лучшими на фестивале в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов. Параллельно там прошла ежегодная всемирная художественная выставка «Art Dubai Modern». Словом, впечатлений было много!

– Отрадно, что практически все ребята из Усть-Каменогорска заняли призовые места, – говорит Нургуль Аязбаева. – Творческие работы финалистов – картины, пейзажи и поделки вошли в музейный фонд Арабских Эмиратов. Это большая честь для нас.

Обладатель Гран-при фестиваля – семилетний ученик этой школы Акежан Аязбаев, сын нашей героини. Кроме него отдельной награды удостоен преподаватель школы «Нур Орда» Кудаш Нурсадыков, который стал лучшим среди взрослых участников конкурса в номинации профессионалов «Арт-мастер». Это тоже, по сути, признание казахстанской школы художественного мастерства на мировом уровне.

– Это было незабываемое путешествие, благодаря которому посчастливилось увидеть достопримечательности Дубая: знаменитый небоскреб Бурдж Халифа – самое высокое сооружение мира высотой 828 метров (163 этажа), крупнейшие в мире музыкальный фонтан и аквариум, – призналась Нургуль. – Настоящий восторг вызвал пляж и группа искусственных островов в виде пальмы. Каждый день, который мы провели в Арабских Эмиратах, был насыщен экскурсиями, поездками, развлечениями. Нам многое хотели показать, а также живо интересовались Казахстаном. Было очень приятно рассказывать о Родине.

МИЛОСЕРДИЕ

Затем Нургуль пригласили работать учителем в школу-гимназию № 38, где по инициативе директора школы она руководила проектом «Милосердие». Помощь детям из Дома малютки состояла в том, что ученики своими руками шили комплекты для новорождённых малышей.

– Сейчас я нахожусь в декретном отпуске в третий раз, – говорит мастерица. – У меня замечательные сыновья – Акежан, Алхаким и Нуртай, и самый лучший супруг Куаныш. Семья поддерживает меня во всех моих начинаниях. Без дела никогда не сижу. Изучаю традиции и обычаи нашего народа, связанные с детскими праздниками. Создала страницу в Instagram, пытаюсь возрождать давно забытые обряды, такие как «Тұсау кесер», «Қырқынан шығару». В будущем хочу развивать именно детские казахские национальные традиции. Изготавливаю все необходимое для этих праздников и консультирую молодых мам, которым это интересно. Провожу онлайн мастер-классы по изготовлению национальных костюмов и атрибутов. За некоторые свои работы деньги не беру. Только за расходный материал. Или вообще отдаю даром многодетным семьям. Делаю это больше для своей творческой реализации, потому что не могу жить без прекрасного. Еще одно мое хобби – картины, которые я вышиваю крестом. К примеру, одну из работ – «Попутный ветер», на которой изображен большой старинный парусник, вышивала почти три года!

Рассматривая все эти красочные костюмчики, башмачки, наборы для обряда «Тұсау кесер» – дорожки из фетра с золотыми узорами в национальном стиле с корзиной для конфет шашу, жилетки с колоритом, верится, что древнее ремесло активно возрождается. Эксклюзивные предметы одежды и интерьера из войлока – безрукавки, домашние тапочки, шали, ковры, подушки, покрывала, а также аксессуары радуют и заказчиков.

Ева Ким