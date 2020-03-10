Дети воины

О том, как жили в военное время дети в Усть-Каменогорска рассказала ветеран, коренная жительница города Фаина Протопопова.

Труженица тыла, обладательница ряда юбилейных медалей и трудовых наград Фаина Германовна Протопопова (девичья фамилия Мамеева) родилась в 1934-м году в Усть-Каменогорске.

У обаятельной девочки нередко спрашивали, почему у нее татарское имя, немецкое отчество и казахская фамилия. Однако этот факт её интернациональности по сей день остаётся загадкой даже для неё самой…

– Дед и отец были учителями начальных классов, – вспоминает Фаина Германовна. – Мама работала на почте. Когда началась война, мы испытали на себе все тяготы военного времени. Всех мужчин забрали на фронт, в том числе и моего папу, остались только старики, женщины и дети. Я вместе с другими детьми работала на сельскохозяйственных участках пригородных хозяйств. Мы весь день пололи грядки, собирали урожай овощей – моркови, свёклы, картофеля. Однажды во двор привезли на телеге подсолнухи, и мы, дети, со всей улицы сели вокруг, взяли палки и стали выколачивать семечки. Потом их отвезли на маслозавод, а вырученные за подсолнечное масло деньги отправили на строительство самолёта «Казахстан» – для фронта. Труженики Усть-Каменогорска даже получили телеграмму за подписью Иосифа Сталина. Нас торжественно поздравили в школе.

Отец нашей героини заболел туберкулезом на фронте, и его отправили с открытой формой заболевания в госпиталь в Усть-Каменогорск, где он позже скончался. Фаина с подругами часто ходила в госпиталь, девочки помогали выздоравливающим солдатам писать и отправлять письма, пели для них песни, читали стихи, с санитарками ходили собирать лечебные травы, вышивали платки, бегали за молоком.

– А затем мы одновременно оказались в разных больницах: я с менингитом – в детской больнице, мама с тифом – в инфекционке, – говорит Фаина Германовна. – Когда мы с мамой вернулись домой – в маленькую комнатушку в казенном доме, есть было нечего. Соседи поделились вначале овощами. Затем к нам подселили женщину, эвакуированную из Ленинграда. Она работала в областном управлении торговли, давала нам свиной жир, который мы мазали на хлеб и ели.

Моя собеседница также вспомнила о том, что на весь город тогда была практически одна грузовая машина трёхтонка, и водитель Наташа помогала привозить людям дрова, уголь. Дети же собирали всевозможные деревяшки, палочки, щепки и готовили еду на трёхноге в чугунке. Свет давали всего на несколько часов в сутки. Он был тусклым, так котором дети делали уроки.

– Ещё одна женщина развозила хлеб на телеге по магазинам, где его продавали по карточкам, – добавила Фаина Германовна. – Несмотря на голод на неё никто не нападал и не грабил.

После окончания школы-семилетки она поступила в педучилище, затем в пединститут. Устроилась работать в школу, где преподавала физику и математику, а потом – те же предметы в медучилище. Много лет проработала в статуправлении, где занималась переписью населения. В частности, принимала участие в трёх всесоюзных переписях, плюс еще в нескольких выборочных.

– Никогда не выезжала из родного Усть-Каменогорска, – отметила Фаина Германовна. – Встретила мужа Илью, с которым прожили 40 лет, воспитали сына и дочь. Сейчас у меня пять внуков и девять правнуков. По парадоксальному стечению обстоятельств, почти все они живут в Германии. Я же в родном городе жила, работала, видела, как он расцветает. Зная цену мирной жизни, могу с уверенностью сказать, что нет ничего дороже мирного неба над головой! Будущие поколения должны беречь хрупкий мир!

Ева Ким