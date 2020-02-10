Детально – о пенсии

На актуальные вопросы наших читателей, касающиеся пенсионного обеспечения, отвечает заместитель директора ВКО филиала АО «ЕНПФ» Марат Сейткалиев.

– Я зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл свой небольшой бизнес. Какого размера должны быть мои отчисления в ЕНПФ? – спрашивает Сергей Власов, житель Уланского района.

– Для лиц, занимающихся частной практикой, индивидуальной предпринимательской деятельностью, а также для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в Единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной платы. Напомню, в 2019 году минимальный размер заработной платы (МЗП) составлял 42 500 тенге, в 2020 году он остался прежним.

При этом доход определяется самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой, а также индивидуальным предпринимателем для исчисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ в свою пользу. В случае временного отсутствия дохода, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу из расчета 10 процентов от МЗП.

Перечисление обязательных пенсионных взносов производится агентом Фонда путем безналичных платежей. Адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, не имеющие счетов в банках и организациях, вносят обязательные пенсионные взносы наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в ЕНПФ. Оплата обязательных пенсионных взносов наличными деньгами либо безналичным способом через банки осуществляется в порядке, определенном Законом РК «О платежах и платежных системах».

– Моя тетя является инвалидом первой группы и не может работать. Каким образом мне перечислять деньги, чтобы в будущем она могла получать достойную пенсию? – задает вопрос Маулида Калиева, жительница Глубоковского района.

– Согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» никогда не работавшие инвалиды, независимо от группы и срока установления инвалидности, могут получать пенсионные выплаты из ЕНПФ только за счет пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Поэтому принятое вами решение является единственно верным.

Добровольные пенсионные взносы – это деньги, которые вкладчик вносит по своей инициативе в ЕНПФ либо в свою пользу, либо на счет иного получателя пенсионных выплат. Ваш пример подходит под все эти условия, пенсия за счет ДПВ будет отличным бонусом к остальным выплатам в будущем для вашей тети. Ведь сами ДПВ не просто копятся, а увеличиваются с каждым годом, так как средства инвестируются и на них начисляется инвестиционный доход.

К слову, определять размер отчислений вы можете самостоятельно, их регулярность вы также выбираете сами. Например, у вас есть возможность в январе пополнить счет на 10 тысяч тенге, а в феврале – лишь на 4 тысячи; то есть сумма может варьироваться в зависимости от ваших возможностей.

Кстати, одним из главных плюсов добровольных пенсионных накоплений является то, что воспользоваться ими можно гораздо раньше наступления общепринятого пенсионного возраста – уже с 50 лет.

Перечень всех необходимых документов для получения пенсионных выплат из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов размещен на корпоративном веб-сайте ЕНПФ по адресу: www.enpf.kz.

– Слышал, что есть категория граждан, которая освобождена от уплаты обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ. Как попасть в эту категорию? – интересуется Евгений Золотников, житель Усть-Каменогорска.

– В соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от уплаты обязательных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд освобождаются прежде всего физические лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины – при достижении 63 лет, женщины – 59 лет (до 31 декабря 2019 года включительно). С

1 января 2020 года возраст женщины должен составлять 59,5 лет.

Далее, от уплаты освобождаются физические лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. При этом уплата обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ осуществляется только по заявлению данных лиц.

Третья категория – военно-

служащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лица, права которых – иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду, упраздненную с

1 января 2012 года. Четвертая – получатели пенсионных выплат за выслугу лет.

– Не так давно я получила выписку и узнала, что на моем индивидуальном пенсионном счете накопилась приличная сумма в несколько миллионов тенге. Однако я вижу, как различные банки терпят крах – может ли подобное случиться с ЕНПФ? И кто может гарантировать сохранность моих пенсионных накоп-

лений? – спрашивает Владимир Цой, житель Семея.

– Поводов волноваться нет. Так как в соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения пенсионного возраста.

К слову на сегодняшний день Казахстан, является единственной страной в мире, где существует государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений граждан с учетом уровня инфляции на момент выхода на пенсию.

Например, в таких странах, как Австралия, Израиль, Мексика, Швеция и Норвегия, правительство и вовсе не дает никаких гарантий сохранности пенсионных денег. А если сравнить такие страны, как Чехия, Япония или Словакия, где существует обязательная накопительная система, то там инвестиционная доходность от пенсионных накоп-

лений и вовсе не предусмотрена. Там фонды гарантируют лишь номинальную, то есть действительную стоимость взносов или нулевую инвестиционную доходность без учета инфляции. То есть сколько человек вложил средств в фонд, столько и получит в итоге без пересчета инфляции и других факторов.

Бахыт Сарсембаева