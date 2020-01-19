Деньги на пенсию

В проектном офисе «Шығыс — адалдық алаңы» обсудили нормы пенсионного законодательства.

Представители Восточно-Казахстанского областного филиала АО «Единый накопительный пенсионный фонд» и проектного офиса «Шығыс — адалдық алаңы» за круглым столом обсудили наиболее актуальные вопросы пенсионного законодательства РК, возникающие у жителей региона.

Так, по информации руководителя проектного офиса Елены Березинской-Абиловой, семейная пара из села Миролюбовка Кокпектинского района обратилась к частным юристам, чтобы те посоветовали им, как правильно самостоятельно делать пенсионные отчисления, так как они являются самозанятыми, то есть содержат только личное подсобное хозяйство и нигде не работают. В юридической фирме им порекомендовали оформить статус индивидуального предпринимателя. Сельчане поспешили открыть сразу два ИП через этих же людей и, естественно, небезвозмездно.

– Мы им разъяснили – чтобы делать пенсионные отчисления, совсем необязательно открывать ИП, – рассказала Елена Березинская-Абилова. – Налицо дезинформация с целью получения материальной выгоды от малограмотных людей. Мы посоветовали для отчислений использовать единый совокупный платеж или еще более простой способ – самим делать добровольные пенсионные взносы. Соответственно, статус индивидуального предпринимателя аннулировать, так как он им совсем не нужен, имея двух-трех коров.

О преимуществах добровольных пенсионных взносов рассказал директор ВК ОФ АО «ЕНПФ» Мамыралы Мамбетов. По его словам, пенсионные отчисления, во-первых, не облагаются подоходным налогом, во-вторых, они не просто лежат на счету, а работают.

– В отличие от обычного банковского депозита, их невозможно снять со счета и потратить, – пояснил он. – А к пенсии они будут очень кстати. Что касается единого совокупного платежа, он дает возможность неформально занятым гражданам осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На текущий год он составляет 2651 тенге (1 МРП).

При этом, как было сказано, ЕСП включает в себя четыре платежа – индивидуальный подоходный налог, пенсионные взносы, социальные отчисления, отчисления в систему социального медицинского страхования.

Также представители ВК ОФ АО «ЕНПФ» рассказали о положительных моментах объединения всех ранее существовавших пенсионных фондов в единый.

По их мнению, это дало возможность снизить операционные расходы, свести на нет ошибочные счета и обеспечило ряд других преимуществ.

Ерик Абитов