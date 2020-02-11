Деликатный вопрос

Рак шейки матки (РШМ) – единственный вид онкологии, который можно предотвратить, если регулярно обследоваться у гинеколога. Все женщины в возрасте от 30 до 70 лет могут пройти бесплатный скрининг на это заболевание в поликлиниках по месту прикрепления.

В рамках республиканской Недели профилактики рака шейки матки врачи ВКО многопрофильного Центра онкологии и хирургии провели пресс-конференцию, осветив вопросы профилактики и ранней диагностики «деликатного» заболевания.

– Проблема женской онкологии является в Казахстане одной из наиболее острых, – отметила директор Центра Гульмира Сагидуллина. – Так, в нашей стране от рака шейки матки ежедневно умирают две женщины. Эта патология занимает второе место после рака молочной железы. В рамках государственной политики нашим диспансером предпринят ряд действенных мер для профилактики и лечения онкологических заболеваний. Проводятся акции по повышению осведомленности населения, Дни открытых дверей, во время которых все желающие могут пройти бесплатное обследование и получить консультации. Кроме того, мы обмениваемся опытом с коллегами из других стран, чтобы своевременно диагностировать и лечить онкологические заболевания.

Врачи онкоцентра сообщили, что статистические данные свидетельствуют о росте количества женщин, заболевших раком шейки матки, чаще заболевание выявляется у молодых женщин в возрасте 35-45 лет.

Сегодня в Восточном Казахстане на учете с этим заболеванием состоят 1 577 женщин, в прошлом году выявлено 139 новых случаев, причем большинство из них – на последних стадиях.

Только в прошлом году около 90 тысяч жительниц области прошли обследование на РШМ, охват составил 97,3 процента женского населения, подлежащего скринингу. У 18 женщин были выявлены злокачественные новообразования, причем в большинстве случаев – 1 и 2 стадии.

Как только у женщины оно выявлено, ее дальнейшее углубленное обследование и специализированное лечение в онкоцентре проходит в минимальные сроки по принципу «зеленого коридора». Важно понимать, что диагноз «рак шейки матки» – не приговор. Если женщина вовремя начала лечение, то имеются отличные шансы на выздоровление. Современные методы медицины позволяют сохранить полноценное здоровье женщины.

Точные причины возникновения рака шейки матки врачам достоверно неизвестны. Но есть факторы риска, которые повышают вероятность появления заболевания. Наиболее значимый – вирус папилломы человека (ВПЧ). До 80 процентов женщин в течение жизни оказываются инфицированы этим возбудителем, но это не означает, что у них онкология.

Помимо рака шейки матки ВПЧ вызывают злокачественные опухоли других органов репродуктивной системы, а также глотки, ротовой полости, анального канала.

К другим факторам риска медики относят ослабленную иммунную систему. Если иммунитет женщины работает нормально, ее организм избавляется от вируса папилломы в течение 12–18 месяцев. Но если защитные силы ослаблены, инфекция сохраняется дольше и повышает риск рака. Беспорядочные половые связи и частая смена партнеров повышают вероятность заражения ВПЧ.

Не исключается и наследственная предрасположенность. Если у матери или родной сестры женщины диагностирован рак шейки матки, ее риски повышены в 2–3 раза. На столько же их повышает курение и применение оральных контрацептивов в течение длительного времени.

Врачи-онкологи добавили, что сегодня в распоряжении онкоцентра имеются самые современные методы и оборудование для лечения, но, безусловно, профилактические осмотры и высокоэффективные вакцины, которые могут предотвратить заражение инфекцией вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки, стоят на первом месте.

Кроме того, нужно мотивировать население к ведению здорового образа жизни, повышать уровень онконастороженности и знаний факторов риска развития онкологических заболеваний и еще раз напомнить о важности регулярного прохождения диспансеризации и скрининговых обследований.

Отдельной темой встречи стала деятельность медорганизации в условиях вхождения в систему ОСМС. В этом году благодаря медицинскому страхованию онкоцентр проводит бесплатное лечение пациентов как со злокачественными, так и с доброкачественными новообразованиями.

Бахыт Сарсембаева