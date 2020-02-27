Действуем строго по плану

Куда делись 600 миллионов тенге, выделенные в 2017 году, на приобретение оборудования для борьбы с паводками?

Такой вопрос задал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе заседания областного акимата. Ответ он ожидал получить от исполняющего обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Каната Абдилова.

В этом году численность личного состава ДЧС ВКО, привлекаемая к ликвидации последствий паводков, составила 350 человек. Глава региона поинтересовался, все ли из них обеспечены экипировкой, есть ли в наличии необходимое оборудование, шланги и рукава для мотопомп. Однако исчерпывающего ответа не последовало.

– Помню ситуацию в 2017–2018 годах. Теперь хочу понять, куда делись 600 миллионов тенге, которые были выделены, в том числе на приобретение рукавов? Проверьте, вы обязаны детально разбираться в этом вопросе, – обратился Даниал Ахметов к представителю ДЧС.

Вопрос актуальный, учитывая, что при неблагоприятных погодных условиях в 108 населенных пунктах области может сложиться критическая ситуация. Высока вероятность подтопления сел, расположенных в бассейнах рек Бухтарма, Тургусун в районе Алтай, Уба – в Шемонаихинском и Бородулихинском районах, Глубочанка и Ульба – в Глубоковском районе. Также возможно формирование склоновых потоков с горной местности в Урджарском и Кокпектинском районах. Наиболее опасные зоны подтопления находятся вдоль реки Иртыш (Семей, Бескарагайский район).

– Приняты меры с целью регулирования уровня воды на реке Иртыш, где начата сработка Шульбинского водохранилища до отметки 239 мБс (метры Балтийской системы). Это создаст резервный объем на 620 миллионов кубометров. Увеличение свободной емкости позволит принять пиковое поступление паводковых вод и сдержать уровень реки на безопасных параметрах, – пояснил Канат Абдилов.

Также во всех городах и районах начались противопаводковые работы: из 155 мостов на республиканских дорогах очищен 51, из 2040 водопропускных труб – 85, из 2200 водопропускных сооружений и мостов на областных дорогах – 457, вывезено более 700 тысяч кубометров снега, это на 75 процентов больше, чем в прошлом году, проведена очистка 1088 водопропускных сооружений и 177 километров каналов и арыков, заготовлено 65,6 тысячи штук мешкотары и 41 тысяча тонн инертных материалов.

По словам исполняющего обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, в Абайском, Бескарагайском, Бородулихинском, Шемонаихинском районах и Курчатове не приступили к очистке каналов и арыков, а в Жарминском районе не очищены водопропускные сооружения. Вместе с тем подобные работы недостаточно активно проводятся в Риддере и Кокпектинском районе.

В области проведена проверка численности личного состава, привлекаемого для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, также проверили и обеспеченность инженерной техникой, мотопомпами, плавательными средствами и экипировкой. Согласно результатам от Департамента полиции ВКО на случай паводков будет привлечено 1040 человек личного состава, 277 единиц техники, 184 мотопомпы и 52 плавательных средства. От местных исполнительных органов – 1823 человека, 873 единицы техники, 1111 мотопомп, 36 плавательных средств. При этом в акимате Бородулихинского, Кокпектинского, Тарбагатайского районов мотопомпы отсутствуют, в акимате Зайсанского района есть лишь одна мотопомпа, в Абайском, Аягозском, Урджарском районах – по две, а в Курчумском – три. Глава региона распорядился закупить недостающее количество мотопомп и другой техники.

– Поручаю акимам городов и районов провести комиссионное обследование всех 108 населенных пунктов, составить паспорта, проверить пути отхода и сброса воды, подготовить памятки, в которых будут указаны расположение пунктов эвакуации и полный алгоритм действий. Также необходимо продолжить организационные и технические мероприятия по очистке водопропускных сооружений, канально-арычных и дренажных систем. Действуем строго по плану, – резюмировал Даниал Ахметов.

Гульжан Естаева