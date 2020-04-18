Действенные меры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные беседы с акимами всех областей и городов республиканского значения. Ключевая тема обсуждения – борьба с коронавирусом, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация и реализация карантинных мер в регионах.

Аким Восточно-Казахстанской области доложил

Президенту страны о мерах предупреждения распространения коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологической ситуации и введении с 18 апреля карантина в регионе.

Даниал Ахметов рассказал об организации выплаты социальных пособий в размере 42500 тенге, которые получили свыше 182 тысяч восточноказахстанцев.

На особом контроле в регионе находится реализация проектов по ремонту инфраструктурных, социальных объектов и дорог местного значения в рамках программы «Дорожная карта занятости» с созданием 20 тысяч рабочих мест.

Аким области проинформировал Главу государства, что обеспечена подготовка к весенне-полевым работам с введением упрощённого порядка передвижения сельскохозяйственной техники и грузов по принципу «зелёного коридора».