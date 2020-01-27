Девайсы для полицейских

В Семее почти на четверть снизилось количество совершенных уголовных правонарушений.

Начальник Управления полиции Семея полковник Максат Зекенов озвучил итоги работы ведомства за 2019 год. Отчет проходил с участием акима города Ермака Салимова.

В своем докладе главный полицейский Семея отметил снижение совершенных уголовных правонарушений на 22 процента, в том числе средней степени тяжести – на 29 процентов, вымогательств – на 87, хулиганств – на 68 процентов.

Повысилась общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, улучшилась раскрываемость убийств и причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж чужого имущества, в том числе карманных краж.

Максат Закенов подчеркнул, что в работе полицейские эффективно применяют цифровые технологии. Уголовное производство ведется в электронном формате, административные протоколы составляются при помощи планшетов. Все это значительно сокращает время и избавляет от бумажной волокиты.

В свою очередь Ермак Салимов рассказал личному составу о новшествах, которые ожидают семейских полицейских. В частности, в микрорайоне Карагайлы скоро начнет работу новый участковый пункт полиции. На вооружении у стражей порядка появятся квадрокоптеры.

Аким Семея призвал полицейских активнее работать с населением, проводить профилактическую работу и защищать конституционные права граждан.

Флора Левина

Семей