Двойной праздник

В Восточно-Казахстанском училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных в этом году готовятся отметить два юбилея – 175-летие Абая и 65-летие учебного заведения.

Училище искусств, основанное в 1955 году, известно не только в регионе, но и далеко за его пределами. Его выпускники – лауреаты престижных республиканских и международных конкурсов.

– В честь нашего 65-летия планируется выпуск журнала «Педагогический вестник» с методическими статьями преподавателей, а также юбилейного издания полноцветного фотоальбома об истории нашего учебного заведения, – говорит директор Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Альмира Дюсупова. – Также состоится мастер-класс для педагогов дополнительного образования региона по всем специальностям. Праздничный концерт соберёт вместе выпускников разных лет, которые исполнят любимые произведения Абая, основоположников музыкального искусства Казахстана – Муслима и Ришата Абдуллиных, а также современных казахстанских композиторов.

Главным событием в жизни учебного заведения в этом году станет большой музыкальный фестиваль «Всемирно известный Абай», посвященный творчеству казахского классика. Эти и другие мероприятия, посвященные празднованию юбилея великого казахского поэта и просветителя, ещё раз подчеркнут высокий статус училища искусств, которое входит в тройку лучших образовательных учреждений такого типа в Казахстане.

Им успешно пройдены две аттестации и международная аккредитация. Это внешняя независимая оценка эффективности работы сплоченного коллектива.

В 2002 году училищу было присвоено высокое имя народных артистов братьев Абдуллиных. В 2012 году на праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Муслима и Ришата Абдуллиных, присутствовали члены творческой династии, в том числе солистка группы «Мюзикола» Карина Абдуллина, которые открыли музей в их честь.

Без студентов и преподавателей училища, а также творческих коллективов, духового оркестра, оркестров казахских и русских народных инструментов не обходится ни одно крупное культурное мероприятие региона.

Стоит также отметить, что здесь обучаются дети из малообеспеченных семей, сироты. 70 процентов выпускников трудоустраиваются по специальности, в том числе в своей альма-матер (за пять лет принято более 20 молодых специалистов). Оставшиеся 30 процентов продолжают обучение в профильных вузах Казахстана и других стран.

Елена Пашке